Из колонии-поселения под Сыктывкаром сбежал осужденный

В Коми разыскивается осужденный, сбежавший с участка колонии-поселения при ИК-1 в п.Верхний Чов.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по Коми, вечером 3 сентября на участке колонии-поселения при ИК-1 в п. Верхний Чов было выявлено отсутствие осужденного Евгения Андреева 1980 г.р.

Его приметы: рост 187 см, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые, лоб высокий, глаза карие, шея длинная, лицо овальное, губы толстые, мочка уха сросшаяся.

Особые приметы: татуировка на правой голени – кельтский узор, на среднем пальце – в кругу друзей, на указательном пальце замочная скважина.

Был одет в синие джинсы, куртку тёмного цвета и резиновые сапоги.

В целях розыска осужденного проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Выставлены розыскные посты.

Как уточнили в УФСИНе, осужден по ст.ст. 105 ч.1 (Убийство), 69 ч.3, 158 ч.2 (Кража) Уголовного Кодекса РФ. Был переведён на участок колонии-поселения при ИК-1 в июле т.г., трудоустроен пастухом подсобного хозяйства.

При получении каких-либо сведений о возможном месте нахождения Андреева следует обратиться в УФСИН России по Республике Коми по адресу: Сыктывкар, улица Домны Каликовой, 19а. Или позвонить по телефонам: (8212) 20-51-91 – отдел розыска, (8212) 24-24-15 – дежурная часть.