Спасатели Коми отмечают шквал звонков от любителей тихой охоты

4 сентября 2017 года, 9:17 |
фото Ярославы Пархачевой

С начала сентября аварийно-спасательные отряды "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС 12 раз выезжали на поиски людей. Спасатели отмечают шквал звонков от любителей тихой охоты.

В субботу в Пажге потерялись три человека, среди которых оказался мальчик 2005 года рождения. Мужчины смогли проконсультироваться по телефону со спасателями и выбраться из леса.

2 и 3 сентября в Интинском районе потерялась жительница поселка Восточный. Женщина 1959 года рождения заночевала в лесу, а на утро в пяти километрах от поселка ее обнаружили спасатели.

Семь человек вышли из леса самостоятельно. Поиски одного грибника продолжаются. 79-летний житель села Мордино Корткеросского района 1 сентября ушел за грибами и не вернулся.

Всего за три дня сентября в лесах Коми заблудились 14 человек.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: статистика, спас-коми, поиски, грибники
  Рубрика: Происшествия
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