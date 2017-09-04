Спасатели Коми отмечают шквал звонков от любителей тихой охоты

С начала сентября аварийно-спасательные отряды "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС 12 раз выезжали на поиски людей. Спасатели отмечают шквал звонков от любителей тихой охоты.

В субботу в Пажге потерялись три человека, среди которых оказался мальчик 2005 года рождения. Мужчины смогли проконсультироваться по телефону со спасателями и выбраться из леса.

2 и 3 сентября в Интинском районе потерялась жительница поселка Восточный. Женщина 1959 года рождения заночевала в лесу, а на утро в пяти километрах от поселка ее обнаружили спасатели.

Семь человек вышли из леса самостоятельно. Поиски одного грибника продолжаются. 79-летний житель села Мордино Корткеросского района 1 сентября ушел за грибами и не вернулся.

Всего за три дня сентября в лесах Коми заблудились 14 человек.