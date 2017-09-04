Число долгожителей в России увеличилось

По состоянию на январь текущего года в России проживало 15,7 тыс. человек, родившихся 100 и более лет назад, что почти на тысячу человек больше соответствующего показателя 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились "Известия".

Это почти на тысячу больше, чем годом ранее. Большинство долгожителей — женщины. На одного 100-летнего россиянина приходится три его ровесницы. Демографы отмечают, что продолжительность жизни растет в первую очередь благодаря развитию медицины.

Так, согласно статистике, с января 2016-го по январь 2017 года количество долгожителей (100 лет и больше) в стране увеличилось на 923 человека и достигло 15 704 человек (с 2014 по 2015 год рост был на 600 человек).

Большинство из долгожителей — женщины (12 тыс.) и почти все (9 тыс.) живут в городе.

По мнению доктора исторических наук, профессора МГУ Андрея Коротаева, увеличение количества долгожителей является вполне закономерным. "Это связано прежде всего с развитием медицины. Очевидно, что технологии в последние годы шагнули далеко вперед. Достигнуты серьезные успехи по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний", — объяснил он.

По словам профессора, российскими учеными создаются всё более эффективные медицинские препараты, направленные на борьбу с онкологическими заболеваниями, что имеет особое значение для людей пожилого возраста.