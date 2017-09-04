Пропавший в Инте мужчина с синдромом Дауна нашелся

4 сентября 2017 года, 7:45 | Инта
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Интинском районе оставленный родственниками мужчина-инвалид провел ночь в лесу и утром сам вышел к людям.

Напомним, 31 августа семья отправилась отдыхать на природу в районе 12-го километра дороги на водозабор. Два человека ушли на озеро, а мужчину 1960 года рождения оставили возле костра. Как выяснилось, он страдает синдромом Дауна. Когда родственники вернулись, его на месте не оказалось. Поиски не дали результатов.

Как рассказали "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, интинец на следующее утро самостоятельно вышел на дорогу. Там его заметили люди, проезжающие на машине. Они и доставили инвалида в город.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: спас-коми, лес, инвалид
  Рубрика: Происшествия
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