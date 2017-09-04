Двоих сыктывкарцев эвакуировали из леса спасатели на выходных

4 сентября 2017 года, 7:30 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Спасателям Сыктывкарского отряда "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС пришлось использовать носилки для помощи любителям активного отдыха.

Как рассказали "Комиинформу" в СПАС-Коми, 1 сентября в местечке Човью пострадала женщина 1962 года рождения. Она ушла за грибами и получила травму, в результате чего не смогла передвигаться. Любительница тихой охоты дозвонилась в службу спасения.

На месте спасатели выяснили, что у пострадавшей - вывих ноги и гематома. Женщину около пяти километров несли на носилках по лесу, после чего передали медикам.

2 сентября а лыжной базе "Динамо" потребовалась помощь мужчине 1954 года рождения. Он сообщил, что его парализовало. Спасатели нашли пострадавшего в 200 метрах от трассы и передали его врачам.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: спас-коми, носилки, лес
  Рубрика: Происшествия
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