Двоих сыктывкарцев эвакуировали из леса спасатели на выходных

Спасателям Сыктывкарского отряда "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС пришлось использовать носилки для помощи любителям активного отдыха.

Как рассказали "Комиинформу" в СПАС-Коми, 1 сентября в местечке Човью пострадала женщина 1962 года рождения. Она ушла за грибами и получила травму, в результате чего не смогла передвигаться. Любительница тихой охоты дозвонилась в службу спасения.

На месте спасатели выяснили, что у пострадавшей - вывих ноги и гематома. Женщину около пяти километров несли на носилках по лесу, после чего передали медикам.

2 сентября а лыжной базе "Динамо" потребовалась помощь мужчине 1954 года рождения. Он сообщил, что его парализовало. Спасатели нашли пострадавшего в 200 метрах от трассы и передали его врачам.