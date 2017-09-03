В Ухте прошел митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября 2017 года, 17:00 | Ухта
Фото администрации Ухты

3 сентября в Ухте прошел митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В сквере у Памятного знака ухтинцам, погибшим в локальных войнах и конфликтах, жители города почтили память жертв трагедий последних десятилетий, сообщает пресс-служба администрации Ухты.

Глава МОГО "Ухта" Григорий Коненков напомнил, что 3 сентября страна вспоминает теракты в Москве, Волгодонске, Буйнакске, ужас Беслана и Дубровки.

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"Задача террористов – посеять панику среди мирного населения, наша задача – не дать этому злу распространиться. Россия – многонациональная страна, и если мы будем терпимы друг к другу, уважать традиции и ценности разных народов, то у терроризма не будет почвы - эти идеи не надут сочувствия в нашем обществе, - заключил председатель депутатского корпуса Ухты", - сказал Г.Коненков.

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Председатель городского Совета ветеранов Виктор Лебедев предложил уделять большее внимание патриотическому воспитанию. По его словам, цель идеологической атаки террористов сегодня – молодёжь, которая слаба в понимании, насколько страшны и разрушительны идеи радикальных исламистов.

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"Люди в нашей стране задаются вопросом – зачем была нужна война в Афганистане? Никакая война не нужна, но именно в те годы в Афганистане формировалось террористическое движение современных масштабов – с ним боролись наши солдаты. К сожалению, эта история повторяется сегодня в Сирии", - отметил заместитель председателя Союза ветеранов Афганистана и событий в Чечне Александр Шаховцев.

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От лица молодёжи на митинге выступили депутат Молодёжного совета при руководителе администрации Ухты Наталья Тарасенко и учащаяся 11 класса Гимназии иностранных языков Маргарита Чупрова. Для них тревожные сводки новостей и страшные кадры репортажей о терактах стали частью детских воспоминаний.

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Перед началом минуты молчания в небо над Ухтой взмыли белые воздушные шары в память о жертвах террористических атак последних десятилетий.

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Комиинформ

  Ключевые слова: митинг
  Рубрика: Общество
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