Властям и частным заказчикам в РФ больше не придется переплачивать за покупку жилья

3 сентября 2017 года, 17:30 |
фото из архива ИА "Комиинформ"

Новая государственная информационная система, которая заработает в России в конце сентября, позволит вычислять себестоимость работ в области строительства, что исключит переплаты заказчиков жилой и нежилой недвижимости. Таковыми выступают и органы власти в рамках исполнения жилищных госпрограмм, и частные покупатели.

Как сообщает Минстрой России, федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) протестирована, а 30 сентября должна быть доступна пользователям во всех регионах.

Система призвана определять стоимость будущего объекта капстроительства за счет закладываемых в нее данных о ценах на стройматериалы, оборудование и пр., вплоть до стандартных прайсов на зарплаты стройбригад.

ГИС будет полезна в работе органов местного самоуправления, посредством аукционов покупающих квартиры для участников государственных жилищных программ (детей-сирот, переселенцев из аварийных домов и иных категорий), для региональных министерств, заказывающих возведение детских садов, школ, медицинских, социальных, спортивных, культурных учреждений и т.п.

Преимущество использования ГИС перед тем, как выделять на закуп или строительство объектов государственной недвижимости бюджетные средства – это возможность перепроверить обоснованность проектно-сметной документации во избежание ее завышения и, соответственно, избыточных расходов на эти цели.

По данным Минстроя России, по завершению мониторинга сметных цен на строительные ресурсы они будут заложены в ГИС – к середине декабря текущего года.

Дарья Шучалина

  Рубрика: Экономика
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