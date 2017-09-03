На трассе Чебоксары-Сыктывкар перевернулся автомобиль с жителями Архангельска

3 сентября 2017 года, 15:05 | Прилузский
Фото: МЧС Коми

В Прилузском районе на 631 км трассы Чебоксары-Сыктывкар произошло ДТП с участием ребенка.

Как сообщили "Комиинформу" в УГИБДД республики, авария случилась в 6.00. Водитель из Архангельской области 1990 года рождения, двигаясь в Сыктывкар со стороны Кирова, уснул за рулем автомобиля Kia.

В результате ДТП пострадали три пассажира: женщины 1965 и 1988 года рождения, а также ребенок 2009 года рождения.

Женщины получили ушиб головного мозга, сотрясение головного мозга, тупую травму живота, множественные ссадины. У ребенка - закрытая черепно-мозговая травма, уши плеча, тупая травма живота.

Все пострадавшие госпитализированы. Водитель имеет стаж с 2014 года.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: прилузье, ДТП, Архангельск
  Рубрика: Происшествия
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