В Пыелдино опрокинулся лесовоз

ДТП произошло на трассе в Сысольском районе Коми 3 сентября.

По информации очевидцев, груженый древесиной автомобиль съехал в кювет. Как сообщили "Комиинформу" в УГИБДД Коми, пострадавших в ДТП нет, возможно, водитель понесет административную ответственность.

Как сообщает МЧС Коми, авария случилась в 9.00 на 16 км дороги Визинга-Кажим. Водитель грузового автомобиля не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались одна единица техники и два человека личного состава пожарной части № 134 противопожарной службы Коми.