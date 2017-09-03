В Пыелдино опрокинулся лесовоз

3 сентября 2017 года, 16:25 | Сысольский
Фото: Марии Майер

ДТП произошло на трассе в Сысольском районе Коми 3 сентября.

По информации очевидцев, груженый древесиной автомобиль съехал в кювет. Как сообщили "Комиинформу" в УГИБДД Коми, пострадавших в ДТП нет, возможно, водитель понесет административную ответственность.

Как сообщает МЧС Коми, авария случилась в 9.00 на 16 км дороги Визинга-Кажим. Водитель грузового автомобиля не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались одна единица техники и два человека личного состава пожарной части № 134 противопожарной службы Коми.

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Юлия Николаева

  Ключевые слова: Пыелдино, лесовоз, ДТП
  Рубрика: Происшествия
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