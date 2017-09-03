В Пыелдино опрокинулся лесовоз
3 сентября 2017 года, 16:25 | Сысольский
ДТП произошло на трассе в Сысольском районе Коми 3 сентября.
По информации очевидцев, груженый древесиной автомобиль съехал в кювет. Как сообщили "Комиинформу" в УГИБДД Коми, пострадавших в ДТП нет, возможно, водитель понесет административную ответственность.
Как сообщает МЧС Коми, авария случилась в 9.00 на 16 км дороги Визинга-Кажим. Водитель грузового автомобиля не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание.
Для ликвидации последствий ДТП привлекались одна единица техники и два человека личного состава пожарной части № 134 противопожарной службы Коми.
Юлия Николаева
Рубрика: Происшествия
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