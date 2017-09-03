Минобрнауки РФ и генпрокуратура проверят ситуацию с изучением национальных языков в школах

3 сентября 2017 года, 13:35 |
Фото Антона Пархачева

Минобрнауки проконтролирует исполнение поручений президента России об уровне и качестве изучения русского языка и о соблюдении прав граждан на добровольное изучение родных языков народов республик РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве напомнили, что ранее по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям в июле 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов принять меры по повышению уровня и качества изучения русского языка в школах как государственного и доведению объема его изучения до уровня, рекомендуемого Минобрнауки.

Также президентом было дано поручение, касающееся соблюдения прав граждан на добровольное изучение государственных языков республик и родного языка из числа языков народов Российской Федерации.

Рособрнадзор совместно с Генеральной прокуратурой проводит проверку соблюдения во всех регионах положений законодательства России, касающихся обеспечения прав граждан на добровольное изучение родного языка.

"Изучение государственного языка в российских школах в полном объеме и на должном уровне играет важную роль в создании единого образовательного пространства, поэтому Минобрнауки России намерено уделить данному вопросу особое внимание. Не менее важным для нас является соблюдение установленного законодательством России права граждан на добровольное изучение родного языка, - заявила министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева.

По данным ведомства, школы разрабатывают учебные планы, согласно которым должно быть обеспечено преподавание и изучение русского языка, а также на добровольной основе возможность преподавания и изучения государственных языков республик и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.

"Преподавание и изучение государственных языков республик РФ не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации", - заключили в ведомстве.

Комиинформ

  Ключевые слова: школы, образование, языки
  Рубрика: Общество
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