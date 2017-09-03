Погода "прервала" праздничные мероприятия в Усинске

3 сентября 2017 года, 12:20 | Усинск
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Синоптики "прервали" праздничные мероприятия в Усинске, посвященные Дню города.

По прогнозу Коми ЦГМС, 3 сентября ночью ожидалось усиление северного ветра порывами 15-20 м/с. Управление по делам ГО и ЧС порекомендовало жителям Усинска и сельских поселений соблюдать меры безопасности.

В связи с ухудшением погодных условий 2 сентября отменили проведение рок-концерта "Комариные ночи" на площади им. А. Босовой.

Праздничный салют перенесли предположительно на 4 сентября.

В понедельник праздничные гулянья продолжатся. Администрация города приготовила около 20 мероприятий, которые пройдут на 10 площадках. На открытие скейтодрома пройдет мастер-класс по скейтбордингу. В 12.20 состоится торжественное открытие второй очереди "Тропы здоровья". А в 20.00 на площади А. М. Босовой выступит легендарный коллектив "Хор Турецкого". Вход свободный.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: синоптики, салют, Погода
  Рубрика: Культура
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

17:57 02.09.2017
Сергей Гапликов: "Культура – это направление номер один в жизни общества"
17:14 02.09.2017
В Усинске на самой живописной улице открыли Аллею семьи
15:38 02.09.2017
Самобытные коллективы в Коми заслуживают внимания не меньше, чем профессиональные


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Алёна. Периодически нуждаюсь в сопровождении по городу. (Сыктывкар)
Наталья. Необходима механическая коляска. Интересный собеседник, люблю творчество. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео