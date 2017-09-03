Погода "прервала" праздничные мероприятия в Усинске

Синоптики "прервали" праздничные мероприятия в Усинске, посвященные Дню города.

По прогнозу Коми ЦГМС, 3 сентября ночью ожидалось усиление северного ветра порывами 15-20 м/с. Управление по делам ГО и ЧС порекомендовало жителям Усинска и сельских поселений соблюдать меры безопасности.

В связи с ухудшением погодных условий 2 сентября отменили проведение рок-концерта "Комариные ночи" на площади им. А. Босовой.

Праздничный салют перенесли предположительно на 4 сентября.

В понедельник праздничные гулянья продолжатся. Администрация города приготовила около 20 мероприятий, которые пройдут на 10 площадках. На открытие скейтодрома пройдет мастер-класс по скейтбордингу. В 12.20 состоится торжественное открытие второй очереди "Тропы здоровья". А в 20.00 на площади А. М. Босовой выступит легендарный коллектив "Хор Турецкого". Вход свободный.