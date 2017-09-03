В усинских селах при поддержке ЛУКОЙЛа открыли две новые игровые площадки

К новому учебному году юные жители села Усть-Уса и деревни Новикбож получили в подарок от нефтяников ЛУКОЙЛ-Коми и администрации муниципального образования новые игровые площадки.

В летние месяцы строители-подрядчики усиленно работали, чтобы к 1 сентября площадки были готовы. Им активно помогали неравнодушные местные жители. Например, новикбожцы выходили на субботники и задействовали почти всю имеющуюся в деревне технику.

Поэтому площадки получились на загляденье и сразу же привлекли десятки маленьких сельчан. Выполнены комплексы по всем современным требованиям – конструкции сертифицированы, они надежны и безопасны.

В Усть-Усе городок к тому же оригинально оформили: ребят встречают изображения мультяшных героев, а также лукойловские талисманы – медведь Тиман Печорыч и Нефтяная Капелька. Впрочем, достоинство площадок не только в их привлекательном внешнем виде, но и широком просторе для детской фантазии. Дети помладше оценили качели и горки, а подросткам ближе тренажеры, на которых можно померяться со сверстниками силой.

На открытии местную детвору развлекали аниматоры, которые провели интересные конкурсы. Активно участвовала в них маленькая жительница Усть-Усы Вика Артеева, которая получила за свои старания развивающую игру "Нефтяная вертикаль".

Ее односельчанин Ярослав Ветерков говорит: "Мы раньше всегда играли на этом месте. Но тут заняться особенно было нечем, просто мяч гоняли. А теперь качели, карусели. Теперь будем сюда чаще приходить. Спасибо тем, кто это нам подарил".

Участие в открытии площадок приняли руководитель администрации городского округа "Усинск" Станислав Хахалкин и генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Лейфрид.

Проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Коми и компанией "ЛУКОЙЛ".