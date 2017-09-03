В усинских селах при поддержке ЛУКОЙЛа открыли две новые игровые площадки

3 сентября 2017 года, 15:00 | Усинск
Фото ЛУКОЙЛ-Коми

К новому учебному году юные жители села Усть-Уса и деревни Новикбож получили в подарок от нефтяников ЛУКОЙЛ-Коми и администрации муниципального образования новые игровые площадки.

В летние месяцы строители-подрядчики усиленно работали, чтобы к 1 сентября площадки были готовы. Им активно помогали неравнодушные местные жители. Например, новикбожцы выходили на субботники и задействовали почти всю имеющуюся в деревне технику.

256A5626.JPG

Поэтому площадки получились на загляденье и сразу же привлекли десятки маленьких сельчан. Выполнены комплексы по всем современным требованиям – конструкции сертифицированы, они надежны и безопасны.

В Усть-Усе городок к тому же оригинально оформили: ребят встречают изображения мультяшных героев, а также лукойловские талисманы – медведь Тиман Печорыч и Нефтяная Капелька. Впрочем, достоинство площадок не только в их привлекательном внешнем виде, но и широком просторе для детской фантазии. Дети помладше оценили качели и горки, а подросткам ближе тренажеры, на которых можно померяться со сверстниками силой.

На открытии местную детвору развлекали аниматоры, которые провели интересные конкурсы. Активно участвовала в них маленькая жительница Усть-Усы Вика Артеева, которая получила за свои старания развивающую игру "Нефтяная вертикаль".

Ее односельчанин Ярослав Ветерков говорит: "Мы раньше всегда играли на этом месте. Но тут заняться особенно было нечем, просто мяч гоняли. А теперь качели, карусели. Теперь будем сюда чаще приходить. Спасибо тем, кто это нам подарил".

256A5533.JPG

Участие в открытии площадок приняли руководитель администрации городского округа "Усинск" Станислав Хахалкин и генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Лейфрид.

Проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Коми и компанией "ЛУКОЙЛ".

Комиинформ

  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:49 03.09.2017
В Усинске при поддержке ЛУКОЙЛ-Коми открыли новый детский городок
17:14 02.09.2017
В Усинске на самой живописной улице открыли Аллею семьи
14:41 02.09.2017
Первоклашкам вручили подарки от нефтяников "ЛУКОЙЛ-Коми"


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления




Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Алёна. Периодически нуждаюсь в сопровождении по городу. (Сыктывкар)
Наталья. Необходима механическая коляска. Интересный собеседник, люблю творчество. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

2 сентября

В этот день в 1945 году окончилась Вторая мировая война.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео