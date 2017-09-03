Письмо осужденного из Коми опубликовал американский журнал для "качков" IRON MAN

Осужденный за разбой интинец получил признание экспертов журнала "Железный человек", посвященного бодибилдингу, пауэрлифтингу и силовому тренингу.

В журнале, основанном в 1936 году в США американским бодибилдером и писателем Пири Рейдером, вышла статья Ивана Колеватова под названием "Тренировки и питание, направленные на снижение жировой составляющей тела".

В пресс-службе регионального УФСИН "Комиинформу" удалось узнать о судьбе И.Колеватова, по отношению к которому у сотрудников ведомства и его "коллег по цеху" язык не поворачивается сказать, что он "сидит".

В родной Инте И.Колеватов учился в школе, успел поработать грузчиком. В 18 лет получил срок за разбой и в 2009 году попал в ИК-51 в Емве. В январе 2016 осужденного года этапировали в ИК-25 в поселок Верхний Чов

За восемь с лишним лет, проведенных за колючей проволокой, интинец успел получить аттестат об общем среднем образовании и "корочки" по восьми специальностям, которым учат в профессиональных училищах исправительных учреждений.

"Когда попал в ИК-51, хотел устроиться на какую-нибудь работу, – вспоминает Иван. – Но администрация учреждения не могла меня трудоустроить без образования, без специальности. Поэтому пришлось закончить 11 классов, получить первую специальность стропальщика. При всем этом, в колонии остается свободное время, которое необходимо чем-то заполнить. Заниматься чем-то не разрешенным правилами внутреннего распорядка и тем самым нарушать режим отбывания наказания, особого желания не было. Начал "качаться".

По мнению И.Колеватова, в ИК-51 открыт неплохой спортзал и есть некоторые снаряды. Вначале он занимался железом без какой-либо системы. Но и здесь, в колонии, нашлись более опытные в этом деле люди. Они давали советы, подсказывали, в каком ритме надо "качаться", какие упражнения и нагрузки давать на различные группы мышц. Затем осужденный начал выписывать спортивный журнал IRON MAN. Многие идеи почерпнул оттуда.

Еще в ИК-51, занимаясь спортом, Иван начал задумываться, как набрать мышечную массу и при этом "подсушиться". Сам придумывал различные системы тренировок, фантазировал, подтягивал слабые места. И вроде получилось.

Своим опытом он решил поделиться с более широким кругом спортсменов.

"Аэроболизм. Два основных типа: плюсы и минусы". и "Господин гликоген: откуда брать силы?!" - так звучат подзаголовки статьи "Тренировки и питание, направленные на снижение жировой составляющей тела", опубликованной на сайте журнала IRON MAN.

И.Колеватов в предисловии к своей статье пишет: "Предварительно должен заметить, что сама статья изначально задумывалась не для публикации, а всего лишь как ответ на шквал стандартных вопросов со стороны знакомых: "Как у тебя получилось сбросить лишний вес, не потеряв при этом ни грамма мышечной массы?!" Эти вопросы неизбежны, если "сушка" завершилась успешно.

Устав отвечать, давать разъяснения и ссылки каждому из интересующихся, я решил объединить все, чем руководствовался сам, в одно целое и составил своеобразное пособие".

Себя автор статьи назвал "комнатным" любителем, у которого не всегда есть возможность соблюдать режим, поглощать тонны полезной еды и покупать пищевые добавки.

Отправив свою статью в журнал, Иван особо не надеялся, что его опыт опубликуют. Но через какое-то время он получил из редакции письмо о том, что его творение опубликовали. Правда, не в глянцевом варианте журнала, а на сайте русского издания. Сотрудники воспитательного отдела подтвердили, что действительно, статья с фамилией И.Колеватова опубликована в интернете. Причем эксперты журнала практически ничего не изменили и не отредактировали. Теперь осужденному из Коми есть, чем гордиться.

К статье И.Колеватого добавили и научный комментарий редакции: "Автор материала включил в комплексы круговой тренировки технически несложные и в целом легко разучиваемые упражнения из числа средств общеподготовительной практики, а также с весом собственного тела. Это вполне оправданный вариант общефизической подготовки, хотя он не может служить средством акцентированного формирования силовых способностей или значительной коррекции сложения за счет развития крупных мышечных массивов (по причине выхода повторного максимума за пределы того, что достоверно способно наращивать силу и массу мышц). Искусственно-циклический характер предлагаемых комплексов также не гарантирует мощного использования жирных кислот в качестве источника энергоснабжения, так что автор совершенно справедливо предлагает рассмотреть возможность включения в недельную схему занятий упражнений аэробного характера.

Тем не менее, предлагаемая программа вполне допустима как средство повышения уровня физического состояния, а также снижения процента жировых отложений"

В ИК-25 Иван работает в столовой диетповаром. Три раза в неделю с 19.00 до 20.00 он занимается спортом на спортплощадке своего отряда. Правда, в отличие от емвинской колонии, здесь нет ни штанги, ни гирь, ни гантелей. Зато есть турник и брусья.

Можно заниматься спортом и без всяких снарядов, считает Иван. Свой собственный вес тоже можно использовать. Различные приседания, прыжки, отжимания и прочие упражнения. Все, что угодно. Было бы желание.

В ИК-25 у Ивана зародилась мысль поднакопить денег и заочно поступить учиться на фитнесс-инструктора. Но, взвесив все за и против, оставил эту затею на потом: "Освобожусь, буду учиться очно, основательно".

Кстати, во время переписки с редакцией журнала, Ивану предложили помощь в дальнейшей учебе. Как вариант, за счет журнала ему предложили учебу и практику в Чеченской Республике. Иван пока думает.

Впереди у него еще срок в четыре с половиной года. Дома его ждут мать, братья и лучший друг. Подруги жизни пока нет: просто не успел найти.

Но Иван с оптимизмом смотрит в будущее и считает, что у него все еще впереди.



