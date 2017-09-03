Неопытная женщина-водитель перевернулась на машине в Усть-Вымском районе

3 сентября 2017 года, 10:45 | Усть-Вымский
Фото: УГИБДД Коми

В Усть-Вымском районе женщина-водитель на Toyota опрокинулась в кювет.

Дорожный инцидент произошел днем 2 августа на девятом км дороги Тыдор-Кожмудор-Позялэм, сообщили "Комиинформу" в УГИБДД региона.

31-летняя женщина на Toyota Yaris ехала со стороны Кожмудора в направлении Семукова. На 9 км она не справилась с рулевым управлением и съехала в левый по ходу движения кювет. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, ушиб плеча и лица, гематому височной области. С травмами ее госпитализировали в больницу.

К административной ответственности водитель ранее не привлекалась, во время ДТП была трезва, водительский стаж - с января 2016 года.

За минувшие сутки в Коми зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом.

Сотрудники подразделений ГИБДД пресекли 569 нарушений ПДД РФ, в том числе 43 нарушения пешеходами. От управления транспортными средствами за нахождение в состоянии опьянения отстранен 21 водитель.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: Семуково, Кожмудор, ДТП, девушка
  Рубрика: Происшествия
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