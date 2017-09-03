Сбитый на Октябрьский-Чкалова сыктывкарец впал в кому

3 сентября 2017 года, 14:00 | Сыктывкар
Фото УГИБДД МВД по Коми

Пострадавший в ДТП на перекрестке Октябрьский проспект - Чкалова мужчина находится в реанимации Коми республиканской больницы.

Как сообщили "Комиинформу" в Минздраве региона, его состояние тяжелое, пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, 29 августа в Сыктывкаре водитель 1956-го года рождения двигался по перекрестку Октябрьский проспект - Чкалова на личном автомобиле "Нива Шевроле". Под его машину попал пешеход, который переходил проезжую часть на запрещающий (красный) сигнал светофора. Сам водитель двигался на машине на зеленый свет.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: Чкалова, пешеход, Октябрьский, мужчина, ДТП
  Рубрика: Происшествия
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