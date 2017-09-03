Сбитый на Октябрьский-Чкалова сыктывкарец впал в кому

Пострадавший в ДТП на перекрестке Октябрьский проспект - Чкалова мужчина находится в реанимации Коми республиканской больницы.

Как сообщили "Комиинформу" в Минздраве региона, его состояние тяжелое, пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, 29 августа в Сыктывкаре водитель 1956-го года рождения двигался по перекрестку Октябрьский проспект - Чкалова на личном автомобиле "Нива Шевроле". Под его машину попал пешеход, который переходил проезжую часть на запрещающий (красный) сигнал светофора. Сам водитель двигался на машине на зеленый свет.