Молодой житель Усть-Цилемского района пропал после своего дня рождения

В Усть-Цилемском районе 6 августа пропал 26-летний житель села Хабариха.

За день до этого молодой мужчина вместе со своим отцом выехал на моторной лодке обустраивать место для рыбалки на реке Печоре. Вечером они легли спать, а утром отец увидел, что сына в лагере нет.

Рыбаки нашли лодку, после чего родственники обратились в полицию.

По информации усть-цилемского подразделения СУ СКР по Коми, 14 августа в Печоре в пяти километрах от лагеря нашли тело пропавшего. Эксперты установили, что телесных повреждений на теле не было. Причина смерти не установлена. По результатам проведенной проверки в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием событий преступления.

Известно, что у погибшего 4 августа был день рождения. Вероятно, он пропал после того, как отметил его на берегу реки.