Молодой житель Усть-Цилемского района пропал после своего дня рождения

3 сентября 2017 года, 11:30 | Усть-Цилемский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Усть-Цилемском районе 6 августа пропал 26-летний житель села Хабариха.

За день до этого молодой мужчина вместе со своим отцом выехал на моторной лодке обустраивать место для рыбалки на реке Печоре. Вечером они легли спать, а утром отец увидел, что сына в лагере нет.

Рыбаки нашли лодку, после чего родственники обратились в полицию.

По информации усть-цилемского подразделения СУ СКР по Коми, 14 августа в Печоре в пяти километрах от лагеря нашли тело пропавшего. Эксперты установили, что телесных повреждений на теле не было. Причина смерти не установлена. По результатам проведенной проверки в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием событий преступления.

Известно, что у погибшего 4 августа был день рождения. Вероятно, он пропал после того, как отметил его на берегу реки.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: Хабариха, тело, рыбак
  Рубрика: Происшествия
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

21:37 01.09.2017
Акция МЧС в Княжпогостском районе: детям - праздник, главе района - огнетушитель
07:24 01.09.2017
В Инте разыскивают потерявшегося мужчину с синдромом Дауна
09:25 31.08.2017
В Усть-Куломском районе на пожаре погибли две женщины


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления




Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Алёна. Периодически нуждаюсь в сопровождении по городу. (Сыктывкар)
Наталья. Необходима механическая коляска. Интересный собеседник, люблю творчество. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

2 сентября

В этот день в 1945 году окончилась Вторая мировая война.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео