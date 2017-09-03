До середины недели в Коми будет не по сезону холодно

3 сентября 2017 года, 8:15 |
Фото Антона Пархачева

В течение всей недели погоду будет определять область повышенного атмосферного давления.

Как сообщает ЦГМС Коми, небольшие дожди пройдут в понедельник лишь на крайнем северо-востоке, в остальные дни осадков уже не прогнозируется.

Однако повсеместно не по сезону холодно: по ночам воздух будет остывать до 1...6С, в отдельных северных и центральных районах в низких местах возможны заморозки до -2С, днём лишь 8...13С.

Предполагается, что со среды, с дальнейшим ростом атмосферного давления, днём воздух будет прогреваться уже до 13...18С.

Комиинформ

  Ключевые слова: ЦГМС, Погода, осень
  Рубрика: Погода
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