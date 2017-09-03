До середины недели в Коми будет не по сезону холодно
В течение всей недели погоду будет определять область повышенного атмосферного давления.
Как сообщает ЦГМС Коми, небольшие дожди пройдут в понедельник лишь на крайнем северо-востоке, в остальные дни осадков уже не прогнозируется.
Однако повсеместно не по сезону холодно: по ночам воздух будет остывать до 1...6С, в отдельных северных и центральных районах в низких местах возможны заморозки до -2С, днём лишь 8...13С.
Предполагается, что со среды, с дальнейшим ростом атмосферного давления, днём воздух будет прогреваться уже до 13...18С.
Комиинформ
Рубрика: Погода
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