Коми вместе со всей страной готовится к 75-летию битвы под Сталинградом

В Коми разрабатывается план по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Проект плана обсудили на заседании члены рабочей группы. Об этом "Комиинформу" сообщили в пресс-службе регионального Минкульта.

Напомним, рабочая группа по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, которое страна отметит 2 февраля 2018 года, создана в целях реализации указа Президента России Владимира Путина в Республике Коми. Возглавляет рабочую группу заместитель председателя Правительства – министр образования, науки и молодёжной политики Республики Коми Наталья Михальченкова.

Как отметила Н. Михальченкова, проект плана мероприятий сформирован на основании предложений органов власти, общественных и образовательных организаций. "Наши с вами задачи в результате комплекса юбилейных мероприятий - популяризовать важные даты и события истории России, сохранить память о подвиге героев Великой Отечественной войны, сформировать ценностное восприятие в общественной и молодежной среде, – подчеркнула она.

В проекте Плана уже предусмотрено проведение тематических мероприятий в учреждениях культуры и искусства, а также в образовательных и спортивных организациях: турниров, круглых столов, выставок, экскурсий, кинофестивалей, квестов, встреч участников Сталинградской битвы с учащимися образовательных организаций, а также классных часов и уроков мужества, оформление информационных стендов, проведение различных тематических акций.

Кроме того, пройдет ряд торжественных мероприятий и праздничных концертов для ветеранов и лиц, приравненным к ним, находящимся на стационарном лечении в медицинских организациях Республики Коми.

Окончательный вариант плана мероприятий, приуроченных к 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, будет представлен на согласование и утверждение в сентябре.