Нашествие комаров и уличные свадьбы: как Усинск отмечает 33-летие

2 сентября 2017 года, 20:24 | Усинск
Фото пресс-службы администрации Усинска

Праздник начался с открытия "Аллеи семьи". Островок семейного счастья и традиций появился по просьбе горожан. Гостей новой аллеи встречали Петр и Феврония, которые стали экскурсоводами и познакомили всех с новыми достопримечательностями Усинска.

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"Аллея семьи" станет местом встречи и отдыха для влюбленных и супружеских пар, а также маленьких усинцев.

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Для Николая и Вероники она уже стала особым местом – местом рождения их семьи.

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На "Аллее семьи" появились новые скульптуры, среди которых – "Будущая мама". Она – символ новой жизни и продолжения рода. Кстати, три года подряд Усинск является лидером по рождаемости в Коми.

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Не обошлось и без добрых традиций: в Год экологии на аллее высадили саженцы рябины.

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Никогда еще усинцы не были так рады комарам. Дело в том, что это не простые кровососущие, а яркие и веселые участники шествия "Комариные ночи Усинска — 2017".

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Карнавальное шествие муниципального фестиваля "Комариные ночи" прошло по улице Молодежной и до самой площади имени А.Босовой, где состоялся праздничный концерт.

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На этом празднование не закончилось. Гостей и жителей Усинска ожидал рок-фестиваль и праздничный салют.

Как добавили в администрации Усинска, руководство города благодарит компанию "ЛУКОЙЛ-Коми" за реализуемые проекты.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: шествие, праздник, День Усинска
  Рубрика: Общество
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