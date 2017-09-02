Нашествие комаров и уличные свадьбы: как Усинск отмечает 33-летие

Праздник начался с открытия "Аллеи семьи". Островок семейного счастья и традиций появился по просьбе горожан. Гостей новой аллеи встречали Петр и Феврония, которые стали экскурсоводами и познакомили всех с новыми достопримечательностями Усинска.

"Аллея семьи" станет местом встречи и отдыха для влюбленных и супружеских пар, а также маленьких усинцев.

Для Николая и Вероники она уже стала особым местом – местом рождения их семьи.

На "Аллее семьи" появились новые скульптуры, среди которых – "Будущая мама". Она – символ новой жизни и продолжения рода. Кстати, три года подряд Усинск является лидером по рождаемости в Коми.

Не обошлось и без добрых традиций: в Год экологии на аллее высадили саженцы рябины.

Никогда еще усинцы не были так рады комарам. Дело в том, что это не простые кровососущие, а яркие и веселые участники шествия "Комариные ночи Усинска — 2017".

Карнавальное шествие муниципального фестиваля "Комариные ночи" прошло по улице Молодежной и до самой площади имени А.Босовой, где состоялся праздничный концерт.

На этом празднование не закончилось. Гостей и жителей Усинска ожидал рок-фестиваль и праздничный салют.

Как добавили в администрации Усинска, руководство города благодарит компанию "ЛУКОЙЛ-Коми" за реализуемые проекты.