Сергей Гапликов: "Культура – это направление номер один в жизни общества"

2 сентября 2017 года, 20:02 | Сыктывдинский
Фото Антона Пархачева

Культура, образование и медицина – столпы развития каждого региона и России в целом, поскольку они влияют на духовное и физическое здоровье нации. Об этом заявил глава Коми Сергей Гапликов, подытоживая встречу, проведенную сегодня с деятелями культуры.

Как уже сообщал "Комиинформ", в селе Ыб Сыктывдинского района руководитель региона встретился с деятелями культуры. После ответов на их вопросы в течение двух с лишним часов он предложил ввести такой формат в традицию и общаться на регулярной основе. Участники мероприятия идею одобрили.

По словам Сергея Гапликова, он ставит культуру на первое место среди всех направлений жизнедеятельности страны. "Культура, образование и здравоохранение – это основа развития России. Культура отвечает за духовное здоровье общества, медицина – за физическое, а образование позволяет обогащать население знаниями для труда на пользу родины", - высказался Сергей Гапликов.

При этом, без культуры, с его слов, о полноценном развитии гражданского общества говорить не приходится: даже высоко образованный специалист, ведущий здоровый образ жизни, окажется потерянным для жизни человеком, если в нем нет морально-нравственных ценностей, которые закладываются благодаря приобщению к культуре в ее многообразии направлений.

Сергей Гапликов поделился личным опытом приобщения к прекрасному. Он рассказал о том, как в третьем классе к ним на практику пришла студентка, проводившая уроки музыки и так увлекательно и доступно рассказывавшая о классике, что музыка стала понятной, а с пониманием пришла и любовь к великим произведениям. Особенно ему запомнился анализ произведений Чайковского, о чем он в деталях помнит по сей день. По признанию Главы Коми, вершиной в музыке он считает оперу. Своей любимой назвал "Травиату" Верди.

"Господь любит троицу. Важно триединство культуры, образования и здравоохранения. В этом секрет светлого будущего нации. Спасибо всем собравшимся за многолетнее и плодотворное служение культуре. Я всех вас глубоко люблю", - резюмировал руководитель региона и заверил, что правительство республики продолжит прикладывать максимум усилий для того, чтобы создавать условия, в которых люди творческих профессий смогут проявлять свои таланты.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: культура, власть
  Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Культура
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