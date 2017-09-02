В Усинске на самой живописной улице открыли Аллею семьи

Второй этап реконструкции улицы Молодежной завершился церемонией открытия Аллеи семьи, собравшей теперь уже на самой живописной улице города сотни усинцев. Совместный проект администрации муниципалитета и нефтяников реализован в рамках Соглашения о сотрудничестве между Компанией "ЛУКОЙЛ" и правительством Республики Коми.

Как пояснили "Комиинформу" в компании, в течение летних месяцев на улице Молодежной обустроили часть пешеходной зоны, берущей начало от перекрестка с улицей 60 лет Октября. Она и получила название Аллеи семьи.

Здесь разместились сразу несколько скульптурных групп, посвященных семейным ценностям, а также растения, среди которых немало редких. Это спиреи различных сортов, черемуха Колората, зимостойкая калина и другие. Наряду с богатой растительностью аллею украсили элементы ландшафтного дизайна.

"Аллея должна стать символом семейного благополучия. Особая благодарность ЛУКОЙЛ-Коми, без участия предприятия сегодняшнее событие было бы невозможным", – отметил в своем выступлении руководитель администрации городского округа "Усинск" Станислав Хахалкин.

"Город Усинск – единая семья, он зарождался вместе с первой добытой здесь нефтью, – поздравил горожан генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми, депутат Государственного Совета Республики Коми Александр Лейфрид. - Особенно отрадно, что концепция обновления улицы принадлежит усинской молодежи. Несомненно, Аллея Семьи станет прекрасной достопримечательностью, которая понравится горожанам разных возрастов".

Благодарность от имени депутатского корпуса Усинска в адрес Александра Лейфрида озвучил и глава городского округа – председатель Совета Николай Такаев.

Право открыть аллею предоставили епископу Воркутинскому и Усинскому Иоанну.

Во время открытия аллеи молодожены Николай и Вероника Беляцкие произнесли супружеские клятвы верности у композиции "Единение сердец". Новорожденные Дарья и Тимофей Косныревы получили свои свидетельства о рождении у одной из детских площадок аллеи. Супругам Мударису и Лутции Шарафетдиновым выпала честь открыть арт-объект с бабушкой, устроившейся на скамейке в окружении внуков.

"В Усинске мы живем с 1978 года, – рассказала Лутция Абузаровна. – Прилетели сюда как раз в начале с сентября, сразу с детьми: четырехлетней Лилией и девятимесячным Маратом. Я помню, что было на этом месте раньше – болото. Помню, как горожане, и мы в их числе, облагораживали эту аллею, сажали здесь деревья. Но такой прекрасной она стала только сейчас. Огромное спасибо за такую реконструкцию, обязательно буду гулять здесь с внуками – их у нас четверо".

В завершении прогулки по Аллее Семьи почетные гости посадили молодые деревца рябины – как еще один символ молодости города, в котором за годы существования были созданы более 20 тысяч семей.