Единороссы собрали 243 мешка мусора в заказнике "Белоборский"

Региональный исполком "Единой России" и сыктывкарское местное отделение партии поддержали всероссийскую экологическую акцию "Зеленая Россия", очистив территорию государственного природного заказника "Белоборский" от бытового мусора

Напомним, несколькими днями ранее, о чем сообщал "Комиинформ", руководитель исполкома партии Ольга Сычугова заявила о том, что "Единая Россия" в рамках партийного проекта возьмет заказник под свое шефство, тем самым задав новый экологический тренд, когда общественные и политические организации берут под свое крыло такие природоохранные территории.

Изучив карту заказника, единороссы с семьями отправились на уборку территории. Все девять тысяч гектаров охватить не удалось, но за целый день партийцы смогли собрать 243 мешка мусора. Чтобы увезти такое количество отходов, потребовалась тяжелая техника. На протяжении всего времени их сопровождала собака по кличке Веста, помогавшая находить стихийные свалки.

На пути борцов за экологию попадались не только пластиковые бутылки и одноразовая посуда, но и большой телевизор, холодильник "Бирюса", старая железная кровать, автомобильные запчасти, чайный сервиз, обувь на любой сезон: от вьетнамок до пим, детские и взрослые вещи, кожаные куртки и два портсигара.

"Мы своими глазами убедились, насколько здесь много мусора. Территория усеяна различными отходами: не только мелкими, но и крупными. Из-за этого красивое место превратилось в свалку. Хотелось бы призвать жителей быть более ответственными к тому месту, где они живут и отдыхают, не оставлять мусор в лесу и беречь природу", - призвала горожан Ольга Сычугова.

*** Комплексный заказник "Белоборский", учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г №193. Площадь заказника составляет 9000 га. Создан с целью сохранения природного комплекса средней тайги, включая животный и растительный мир среднего течения р. Вычегды. Расположен заказник "Белоборский на территории МО ГО "Сыктывкар", на правом берегу Вычегды.