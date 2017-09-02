Накануне Дня солидарности в борьбе с терроризмом в Ухте прошла памятная акция

Накануне Дня солидарности в борьбе с терроризмом в центре творчества имени Г. А. Карчевского Ухты провели мероприятие, посвященное этой траурной дате. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Специалисты центра рассказали воспитанникам школы №2 об истории памятной даты и о том, как нужно вести себя при захвате заложников.

Эта памятная дата России была установлена в 2005 году федеральным законом "О днях воинской славы России", в связи с событиями, произошедшими в Беслане, когда 1 сентября 2004 года боевики взяли в заложники учеников, их родителей и учителей в одной из школ. В результате теракта в школе № 1 погибли более трехсот человек, более половины из которых – дети.

В память о жертвах террора дети зажгли свечи во время минуты молчания.

"Существует такой обычай – зажигать в честь погибших свечи. Жизнь, как свеча, пока человек жив, горит жаждой жизни и дарит свет души людям. И как легко прервать горение свечи, так и жизнь человека может внезапно оборваться, оказавшись в руках убийцы. Пусть буря терроризма не оборвёт больше ни одну человеческую жизнь!" - обратилась к малышам педагог-организатор Елена Завелишко.

Бойцы военно-патриотического клуб "Пересвет" провели показательное выступление и продемонстрировали зрителям приемы рукопашного боя. После этого школьники получили возможность подержать в руках макеты оружия, сфотографироваться с ними и пообщаться с членами клуба. Ребята с интересом слушали, как нужно правильно и безопасно обращаться с оружием.