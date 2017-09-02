Работники культурной отрасли Коми выступают за увеличение квоты на вручение госнаград

2 сентября 2017 года, 16:46 | Сыктывдинский
Фото Дарьи Шучалиной

Художественный руководитель Национального музыкально-драматического театра республики Светлана Горчакова попросила главу Коми увеличить квоту на получение званий "заслуженных работников РК".

Как уже сообщал "Комиинформ", в селе Ыб на базе Финно-угорского этнопарка прошла встреча главы Коми с деятелями культуры.

Светлана Горчакова подняла проблему госнаград. Она отметила, что получить их очень сложно, а, между тем, такие поощрения для творческих людей важны и стимулируют оставаться в отрасли, несмотря на невысокие зарплаты.

"На федеральном уровне звания артисты получают уже спустя пять лет служения театру. А у нас - через 50 лет. Это несправедливо. Прошу, Сергей Анатольевич, рассмотрите возможность увеличения квоты на вручение званий "заслуженный работник культуры РК"", - озвучила просьбу от лица всего творческого цеха в регионе Светлана Горчакова.

Глава согласился с такой позицией, отметив, что артисты и другие деятели искусства и культуры своим творчеством меняют мир, способствуют эстетическому развитию зрителей, воспитывают подрастающее поколение. "Поэтому, согласен, что званий необходимо вручать гораздо больше", - сказал Сергей Гапликов.

Руководитель Минкультуры Коми Сергей Емельянов, в свою очередь, добавил, что планомерно ведет работу с федеральным центром и по увеличению количества российских госнаград для представителе отрасли в Коми.
"В год в стране вручают всего по четыре наивысших звания "народный артист РФ", а претендентов - огромное количество из всех регионов. Мы работаем над тем, чтобы эти и другие госнаграды чаще выделяли в наш регион", - заключил министр.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: ыб, культура, власть
  Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич, Емельянов Сергей Витальевич
  Рубрика: Культура
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