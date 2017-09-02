"Юношка" первой среди библиотек в Коми внедрила передовую технологию самообслуживания читателей

Библиотекари столицы Коми пригласили главу республики в гости для осмотра внедренной ими уникальной системы самообслуживания читателей.

Приглашение озвучила директор Юношеской библиотеки РК Ольга Винниченко. Она рассказала о том, как на грант коллектив учреждения внедрил современную комплексную систему самообслуживания читателей в рамках передовой технологии информационной идентификации.

"В Коми мы первыми перешли на этот уровень. Да и по России всего около десятка процентов библиотек на сегодня могут похвастать использованием этого формата информатизации", - высказалась директор.

Система упрощает и ускоряет работу с посетителями, при этом позволяя вести учет использования библиотечного фонда, анализировать его востребованность и потребности читательской аудитории.

"Мы приглашаем вас, Сергей Анатольевич, посетить нашу библиотеку и своими глазами увидеть, как работает новая технология", - добавила Ольга Винниченко.

Глава ответил положительно, сказав, что с удовольствием придет в гости, поскольку как человек читающий неравнодушен к развитию библиотечной системы.

Накануне, в ходе встречи в День знаний с первокурсниками вузов столицы Коми он посоветовал студентам не забывать находить время на литературу для души

Сергей Гапликов поделился и личными литературными предпочтениями, сказав, что регулярно по жизни перечитывает Шекспира, Золя, Пастернака, а самой любимой книгой считает "Собачье сердце" Булгакова.