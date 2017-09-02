Деятели культуры Коми продолжат получать гранты

Власти Коми продолжат поддерживать творческие коллективы и деятелей культуры грантами, поскольку это эффективный формат содействия развитию отрасли. Об этом заявил Глава Коми Сергей Гапликов на встрече с представителями отрасли.

Напомним, встреча проходит в финно-угорском парке села Ыб Сыктывдинского района. После выступления главы Коми слово предоставлено участникам встречи, которые в первую очередь спросили о перспективах сохранения в регионе грантовой поддержки.

"Мы продолжим, конечно же, выделять гранты, поскольку этот формат доказал свою эффективность. Подход к финансированию "всем сёстрам по серьгам" - неправильный. Важно точечно, адресно помогать конкретным проектам", - высказался руководитель региона и пояснил, что на примере отрасли культура в республике последовательно внедряется новая система государственного проектного управления.

С.Гапликов привел в пример систему грантов главы Коми, которые ежегодно выделяются именно под социально-значимые проекты активных коллективов.

При этом, по его словам, с учетом непростых финансовых реалий на сегодня важно меньшими деньгами научиться достигать наибольшего эффекта.