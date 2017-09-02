В Коми обсудят проблемы и перспективы развития транспортной инфраструктуры

По приглашению депутата Государственной Думы Российской Федерации Ольги Савастьяновой Республику Коми 4 и 5 сентября с рабочим визитом посетит глава транспортного Комитета нижней палаты Парламента Евгений Москвичев, сообщает пресс-служба партии.

По словам Ольга Савастьяновой, во время избирательной кампании к ней поступало множество наказов от жителей муниципалитетов с просьбой решить вопрос несовершенства транспортной инфраструктуры. 31 августа секретари местных отделений партии "Единая Россия" во время селекторного совещания с депутатом также обратили особое внимание парламентария на состоянии дорожного покрытия в городах и районах.

"В понедельник мы планируем посетить участок дороги недалеко от Ухты, который ремонтируется в рамках концессионного соглашения. Во вторник состоится большое совещание с участием Главы Республики Коми и депутатов регионального парламента. На нем будут обсуждаться законодательные проблемы, с которыми сталкивается регион, вопросы финансирования республики на дорожные работы, предложения по выработке системного подхода по решению проблемы дорог", - рассказала Ольга Савастьянова о планах приезда руководителя транспортного комитета Госдумы.

Она также добавила, что при непосредственном участии Евгения Москвичева удалось добиться того, что федеральный центр в 2017 году выделил дополнительные средства на ремонт дорог Республике Коми. Ольга Савастьянова напомнила, что благодаря инициативам граждан в этом году стартовали проекты партии "Единая Россия" "Городская среда" и "Парки малых городов", в рамках которых осуществляется ремонт дворовых территорий и общественных пространств.