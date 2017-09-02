В День знаний под колеса Mitsubishi в Ухте попал школьник

2 сентября 2017 года, 11:01 | Ухта
Фото Антона Пархачева

Вчера, 1 сентября, под колеса иномарки в Ухте попал школьник. Дорожный инцидент зафиксирован в 15:29, сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции республики.

Водитель 1985-го года рождения двигался на личной Mitsubishi по двору проспекта Ленина от дома №79.

Напротив дома №23 по Набережной нефтяников он сбил ребенка, который выбежал прямо под колеса автомобиля из-за кирпичного ограждения мусорных баков.

У пострадавшего - ушибы и ссадины. Госпитализация мальчику не понадобилась.

Известно, что ребенок - учащийся четвертого класса одной из ухтинских школ. В момент аварии находился без сопровождения взрослых.

Водитель иномарки в течение года четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Права на вождение транспортом получил в июле 2013-го.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: школьник, транспорт, пешеход, ДТП, дороги, дети, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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