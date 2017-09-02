Интересы Коми при формировании федерального бюджета отстаиваются системно и оперативно

2 сентября 2017 года, 10:02 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Представители Коми в Федеральном Собрании Российской Федерации активно отстаивают интересы региона при формировании федерального бюджета на 2018 год.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, глава Коми Сергей Гапликов провел рабочую встречу с депутатом Госдумы РФ Ольгой Савастьяновой. В ходе встречи обсуждались предложения по привлечению федерального финансирования и участию республики в федеральных программах, вопросы реализации мероприятий по оздоровлению финансов региона.

"Мы системно отработаем по каждой отрасли. У нас есть планы по ЖКХ, по экономическим вопросам, сельскому хозяйству и социальному блоку. По каким-то вопросам мы постараемся самостоятельно отработать на федеральном уровне. По наиболее острым - будем приглашать тех, от кого зависит это решение, и оперативно продвигать эти вопросы", - заверила руководителя региона Ольга Савастьянова.

Сергей Гапликов отметил, что за последнее время коэффициент бюджетной обеспеченности региона незначительно превысил среднероссийский показатель. Несмотря на то, что данный коэффициент может варьироваться в течение всего года, Республика Коми в соответствии с условиями финансирования не была включена в федеральные программы на следующий год по капитальному ремонту домов культуры и лекарственному обеспечению. В этой связи глава региона обратил особое внимание парламентария на необходимость максимально отстаивать интересы республики при рассмотрении проекта федерального бюджета.

"Если бы у нас инфраструктура за предыдущие десятилетия была доведена до того уровня, как в других субъектах, имеющих сравнимую с Республикой Коми степень бюджетной обеспеченности, то никаких вопросов не возникало бы, - отметил Сергей Гапликов. – Но сегодня нам необходимо решать стратегические задачи, чтобы сохранить инфраструктуру и обеспечить экономическую деятельность, чтобы не потерять тот уровень доходов, который мы имеем сегодня в рамках существующей бюджетной обеспеченности. Поэтому я прошу Вас в ходе обсуждений вопросов, связанных с формированием бюджета, обратить внимание коллег на этот очень существенный для нас аспект".

Глава Коми Сергей Гапликов и депутат Государственной Думы Российской Федерации Ольга Савастьянова обсудили также возможности привлечения бюджетных кредитов для снижения долговой нагрузки регионального бюджета и вопросы, связанные с реализацией мер по стабилизации финансов.

"Нам все-таки удалось за последнее время консолидировать собственные возможности и ресурсы для постепенного снижения проблемных вопросов: мы фактически ликвидируем бюджетный дефицит, мы снижаем долговую нагрузку. Динамика есть, и она существенная сегодня. Это при том, что мы готовы и дальше демонстрировать позитивные результаты, стабилизировать финансы. Но всё же для решения наиболее острых моментов, чтобы не наращивать долговую нагрузку, нам нужна небольшая помощь. И тогда динамика будет ещё более позитивной", - отметил Сергей Гапликов.

По поручению Главы Коми правительство региона подготовило свод предложений по реализации указанных мер. Депутат Госдумы Ольга Савастьянова выразила готовность оказать всю необходимую поддержку на федеральном уровне.

Комиинформ

  Ключевые слова: политика, дума, власть, бюджет
  Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Право
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

00:04 02.09.2017
Усинск открыл череду праздничных мероприятий ярким концертом
19:51 01.09.2017
В Коми завершено благоустройство первых объектов по программе формирования комфортной городской среды
19:13 01.09.2017
Депутаты считают необходимым учесть интересы бизнеса при реформировании рекламного рынка республики


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
Ирина. Репетитор по русскому языку и литературе. Люблю общение с людьми на тему общих интересов. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео