Интересы Коми при формировании федерального бюджета отстаиваются системно и оперативно

Представители Коми в Федеральном Собрании Российской Федерации активно отстаивают интересы региона при формировании федерального бюджета на 2018 год.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, глава Коми Сергей Гапликов провел рабочую встречу с депутатом Госдумы РФ Ольгой Савастьяновой. В ходе встречи обсуждались предложения по привлечению федерального финансирования и участию республики в федеральных программах, вопросы реализации мероприятий по оздоровлению финансов региона.

"Мы системно отработаем по каждой отрасли. У нас есть планы по ЖКХ, по экономическим вопросам, сельскому хозяйству и социальному блоку. По каким-то вопросам мы постараемся самостоятельно отработать на федеральном уровне. По наиболее острым - будем приглашать тех, от кого зависит это решение, и оперативно продвигать эти вопросы", - заверила руководителя региона Ольга Савастьянова.

Сергей Гапликов отметил, что за последнее время коэффициент бюджетной обеспеченности региона незначительно превысил среднероссийский показатель. Несмотря на то, что данный коэффициент может варьироваться в течение всего года, Республика Коми в соответствии с условиями финансирования не была включена в федеральные программы на следующий год по капитальному ремонту домов культуры и лекарственному обеспечению. В этой связи глава региона обратил особое внимание парламентария на необходимость максимально отстаивать интересы республики при рассмотрении проекта федерального бюджета.

"Если бы у нас инфраструктура за предыдущие десятилетия была доведена до того уровня, как в других субъектах, имеющих сравнимую с Республикой Коми степень бюджетной обеспеченности, то никаких вопросов не возникало бы, - отметил Сергей Гапликов. – Но сегодня нам необходимо решать стратегические задачи, чтобы сохранить инфраструктуру и обеспечить экономическую деятельность, чтобы не потерять тот уровень доходов, который мы имеем сегодня в рамках существующей бюджетной обеспеченности. Поэтому я прошу Вас в ходе обсуждений вопросов, связанных с формированием бюджета, обратить внимание коллег на этот очень существенный для нас аспект".

Глава Коми Сергей Гапликов и депутат Государственной Думы Российской Федерации Ольга Савастьянова обсудили также возможности привлечения бюджетных кредитов для снижения долговой нагрузки регионального бюджета и вопросы, связанные с реализацией мер по стабилизации финансов.

"Нам все-таки удалось за последнее время консолидировать собственные возможности и ресурсы для постепенного снижения проблемных вопросов: мы фактически ликвидируем бюджетный дефицит, мы снижаем долговую нагрузку. Динамика есть, и она существенная сегодня. Это при том, что мы готовы и дальше демонстрировать позитивные результаты, стабилизировать финансы. Но всё же для решения наиболее острых моментов, чтобы не наращивать долговую нагрузку, нам нужна небольшая помощь. И тогда динамика будет ещё более позитивной", - отметил Сергей Гапликов.

По поручению Главы Коми правительство региона подготовило свод предложений по реализации указанных мер. Депутат Госдумы Ольга Савастьянова выразила готовность оказать всю необходимую поддержку на федеральном уровне.