Мошенники из соцсети "выдали" жительнице Удоры несуществующий кредит

3 сентября 2017 года, 10:00 | Сыктывкар, Удорский
Фото Антона Пархачева

В дежурную часть ОМВД России по Удорскому району обратилась местная жительница 1983-го года рождения, заявив, что неизвестные обманом похитили у нее 17500 рублей.

Женщина пояснила, что в социальной сети "ВКонтакте" зашла на страничку группы "Купи-продай". Просматривая новости, она увидела рекламу о выдаче кредитов без поручительства физических лиц. На странице неизвестной пользовательницы потерпевшая оставила заявку на оформление займа на сумму 150000 рублей.

Для получения кредитных средств в счет оплаты услуг и прочего женщина перечислила на указанные ей реквизиты денежные средства. Однако займ сельчанка так и не получила.

По факту проводится проверка.

МВД по Коми вновь обращается к жителям региона быть бдительными и предпринимать все необходимые меры для сохранения своих сбережений, а также внимательно относиться к сделкам посредством сети интернет и соблюдать простые правила, которые позволят сберечь свое имущество.

"Необходимо тщательно проверять информацию о поставщике товаров и услуг. Прежде чем брать на себя кредитные обязательства, проверьте информацию об организации, предоставляющей займы населению, убедитесь в ее надежности. При малейших сомнениях откажитесь от сделки", - напоминают в министерстве.

Комиинформ

  Ключевые слова: удора, преступность, мошенники, МВД, деньги, IT
  Рубрика: Право
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