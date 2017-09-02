2 сентября –День образования подразделений патрульно-постовой службы

Сегодня профессиональный праздник отмечают подразделения патрульно-постовой службы. Об этом сообщает МВД по Коми.

Деятельность патрульно-постовой службы в качестве структурного подразделения органов внутренних дел началась 2 сентября 1923 года, когда приказом № 4 Центрального административного управления НКВД г. Москвы была объявлена Инструкция постовому милиционеру, регламентирующая общие положения о постовой службе, права и обязанности постового милиционера.

За прошедшие годы патрульно-постовая служба превратилась в одно из самых многочисленных и боеспособных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации.

На сегодняшний день патрульно-постовая служба насчитывает в своих рядах более 94 тысяч сотрудников, которые выполняют задачи на всей территории страны. Только в первом полугодии 2017 года ими раскрыто 37,2 тысячи преступлений, пресечено более 2,1 миллиона административных правонарушений.

Ежедневно сотрудники на деле доказывают свою стойкость и верность Присяге, не щадят сил и самой жизни во имя закона.

В конце августа Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев за проявленные смелость и самоотверженность при спасении человека на пожаре подписал приказ о награждении полицейских патрульно-постовой службы полиции Межмуниципального управления МВД России "Иркутское" Главного управления МВД России по Иркутской области старшего сержанта полиции Владимира Новика и старшего сержанта полиции Евгения Бугаевского медалью МВД России "За смелость во имя спасения"