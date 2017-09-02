Первый в Усинске технопарк – "Город будущего" открыл двери ученикам

В Усинске, в Центре дополнительного образования детей, открылся мини-технопарк "Город будущего". По замыслу авторов проекта этот центр технического творчества должен стать стартовой площадкой для будущих инженеров и ученых.

Как сообщает пресс-служба администрации Усинска, на торжественном открытии гости праздника вместе с их проводником в "Город будущего" — роботом, смогли увидеть чудеса современной робототехники, познакомиться с роботом-кусакой, который реагирует на движение.

Увидели ребята в действии и руку-манипулятор, а также 3D принтер, который смог напечатать объемный логотип ЦДОД.

В этот день можно было прикоснуться к прекрасному и посмотреть, как же создаются мультфильмы в разных техниках — рисунок на песке, лего-конструирование и перекладывание.

Все присутствующие, как дети, так и взрослые, а на открытии присутствовали руководство муниципалитета, депутаты Совета города и Владыка Воркутинский и Усинский Иоанн, были в мальчишеском восторге и долго не могли покинуть кабинеты технопарка.

В этом году Республика Коми вошла в число 17 субъектов Российской Федерации, в которых созданы детские технопарки "Кванториум" (это Сыктывкар и Ухта). Открытие же технопарка в Усинске стало возможно при поддержке администрации и Совета МО ГО "Усинск", то есть в рамках муниципального бюджета.

Дружный коллектив педагогов Центра уверен, что открытие технопарка "Город будущего" даст новое развитие технического творчества в Усинске.