Усинск открыл череду праздничных мероприятий ярким концертом

Усинск встретил День города и День нефтяной и газовой промышленности праздничным концертом. Состоялся он по доброй традиции в Усинском дворце культуры, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Своим рождением Усинск обязан открытию нефтяных месторождений во времена комсомольского прошлого, поэтому День города и День работников нефтегазовой промышленности неразрывно связаны между собой. В этой связи в фойе дворца расположилась выставка "Это наша с тобой биография", и каждый из гостей мог окунуться в прошлое города.

Во время торжественной части концерта прозвучало много добрых слов благодарности в адрес усинцев от руководства муниципалитета и представителей градообразующих предприятий. А самым достойным из них были вручены заслуженные награды и почетные грамоты.

С Днем города и Днем нефтяника гостей поздравили творческие коллективы дворца культуры, которые украсили вечер своими выступлениями.

В завершение всех горожан пригласили на предстоящие праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню нефтяника, которые пройдут сегодня, 2 сентября, а также 4 сентября.