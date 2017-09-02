Усинск открыл череду праздничных мероприятий ярким концертом

2 сентября 2017 года, 10:34 | Усинск
Фото администрации Усинска

Усинск встретил День города и День нефтяной и газовой промышленности праздничным концертом. Состоялся он по доброй традиции в Усинском дворце культуры, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Своим рождением Усинск обязан открытию нефтяных месторождений во времена комсомольского прошлого, поэтому День города и День работников нефтегазовой промышленности неразрывно связаны между собой. В этой связи в фойе дворца расположилась выставка "Это наша с тобой биография", и каждый из гостей мог окунуться в прошлое города.

Во время торжественной части концерта прозвучало много добрых слов благодарности в адрес усинцев от руководства муниципалитета и представителей градообразующих предприятий. А самым достойным из них были вручены заслуженные награды и почетные грамоты.

С Днем города и Днем нефтяника гостей поздравили творческие коллективы дворца культуры, которые украсили вечер своими выступлениями.

В завершение всех горожан пригласили на предстоящие праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню нефтяника, которые пройдут сегодня, 2 сентября, а также 4 сентября.

Комиинформ

  Ключевые слова: праздник, концерт
  Рубрика: Культура
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