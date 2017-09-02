Для двух тысяч школьников Ижемского района прозвенел школьный звонок

Во всех 19 школах Ижемского района вчера дали старт новому учебному году. Двери знаний открыли для 2 308 детей, 262 – переступили школьный порог впервые. Руководитель администрации МР "Ижемский" Любовь Терентьева поздравила с Днем знаний учеников Красноборской школы

"Дорогие ребята! Сегодня от вас зависит будущее благополучие нашего района, республики и страны. Поэтому так важно, чтобы каждый день учебы вы использовали с максимальной отдачей, непрерывно накапливали знания, без которых невозможно движение вперёд. Наши первоклассники! Вы впервые вступаете на сложный, но невероятно интересный путь — путь получения образования. Рядом с вами — ваши любящие родители и будущие учителя. Мы уверены, они сделают все, чтобы путь к знаниям оказался для вас легким и увлекательным. Стремление к новому, неизведанному, желание расти и развиваться – все это поможет вам добиться успехов, ставить цели и достигать их", - сказала Л.Терентьева.

15 первоклассников получили из рук руководителя администрации "Дневники школьника". От регионального отделения "Единая Россия" в школы Ижемского района поступили более тысячи таких изданий. Тема дневника - "Удивительная Республика Коми". Как и в предыдущих выпусках, в нем содержится информация о государственных символах Республики Коми, историко-культурная карта региона, информация о местных достопримечательностях, факты и события из истории коми края.

После торжественной части, для учеников состоялись первые уроки в новом учебном году. В школах прошли тематические классные часы, где о своей работе рассказали представители районной администрации и других ведомств.