В Коми завершено благоустройство первых объектов по программе формирования комфортной городской среды

Завершено благоустройство первых объектов, реализованных в 2017 году в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. В 44% от всех дворов в Республике Коми реализованы все запланированные работы. Об этом сообщила заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми Ольга Микушева 31 августа в ходе Всероссийского селекторного совещания.

В рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды в 2017 году в России обустраивается порядка 20 тысяч дворов и около 3000 общественных пространств. Объекты благоустройства на всей территории страны сдаются ежедневно.

В Республике Коми, напомним, реализация федерального проекта идёт в Сыктывкаре, Воркуте, Инте, Жешарте и Емве. Запланировано провести ремонт 96 дворовых территорий, из них в 42 работы уже завершены, в 51 работы ведутся. В связи с образовавшейся экономией были добавлены три двора, на сегодня по ним ещё идут конкурсы.

Работы по реконструкции и обустройству ведутся в 11 из 20 общественных территорий. На 1 сентября запланирован старт работ на двух объектах, на остальных - на 4-5 сентября.

"Никаких опасений, что благоустройство объектов проекта не будет завершено в сроки нет. Работы по дворовым территориям планируем завершить до 31 октября, по общественным пространствам – до 30 ноября 2017 года. В этом году выдалось дождливое лето, поэтому работы были спланированы таким образом, чтобы в первую очередь выполнить асфальтирование дворов, проводить установку урн, скамеек, детских площадок и озеленение", - прокомментировала замминистра Минстроя Республики Коми Ольга Микушева.

Одновременно с практическими работами министерство разработало пятилетнюю программу благоустройства.