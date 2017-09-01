Для пяти тысяч юных жителей Сосногорского района прозвенел первый звонок

В этом году в Сосногорском районе за парты сели почти пять тысяч школьников. Для полутысячи детей школьный звонок прозвучал впервые в жизни, сообщает администрация района.

Главный атрибут праздника — это букет цветов, строгий, но нарядный костюм. Именно так и началась торжественная линейка в третьей Сосногорской школе. Учеников и их родителей с Днем знаний поздравили официальные лица.

"Поверьте, школа - это всегда только самые теплые воспоминания. Не только у вас, но и у взрослых - ваших родителей. И порадовать их, на самом деле, не так уж трудно. Достаточно просто хороших оценок и добрых отзывов ваших педагогов. Успехов вам в новом учебном году, ну а взрослым, конечно же, оптимизма и терпения", - поздравил школьников Сосногорского района руководитель администрации МР "Сосногорск" Виктор Шомесов.

Присоединился к поздравлениям и заместитель председателя Совета района, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Александр Сибецкий.

"Сегодня для первоклашек прозвучит первый звонок. В их жизни начнется новый этап, наполненный интересными встречами и открытиями. Для старшеклассников-выпускников наступит определяющий год для выбора профессии и дальнейшего жизненного пути", - обратился а юным сосногорцам Александр Сибецкий.

В рамках исполнения предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора, в летний период в школе отремонтировали столовую и актовый зал, а также заменили окна в некоторых учебных классах. В общей сложности для приведения образовательных учреждений района в соответствие требованиям надзорных органов, из бюджета было выделено 7 миллионов 872 тысячи рублей.

В администрации отметили, что в этом году здесь будут учиться еще и дети половины домов 5 микрорайона, что значительно облегчит жизнь не только школьникам, но и их родителям. Напомним, по поручению руководителя администрации муниципалитета Виктора Шомесова, еще в декабре новые правила закрепления школ за жилыми районами широко обсуждались с родителями и педагогами, новая территориальная схема прикрепления получила единогласное одобрение общественности и вступила силу в этом году.

"Пятый микрорайон относился по принадлежности к железнодорожной части, конкретно наш дом - к пятой школе. Это было не очень удобно. Сейчас, когда дома в пятом микрорайоне присоединили к третьей школе, ходить моим первоклашкам будет гораздо ближе, и мы этому очень рады", - рассказала жительница Сосногорска Татьяна Якубив.

А вот торжественная линейка, посвященная Дню знаний, во второй сосногорской школе, началась с награждения отличившихся хорошими оценками в прошлом учебном году школьников. Так, дипломами ПАО "ЛУКОЙЛ" и денежными сертификатами были награждены две ученицы восьмых классов и одна девятиклассница сосногорской школы №2. Кстати, такие же награды будут вручены трем учащимся усть-ухтинской школы.

День знаний отметили не только школьники, но и студенты. На торжественной линейке в Сосногорском технологическом техникуме тоже аншлаг. Старшекурсники берут шефство над новичками.

"Не случайно, даже став взрослыми, вы всегда будете по особому ощущать день первого сентября. И я хочу пожелать вам, чтобы сегодня, вы, первокурсники, влились в дружную семью студенчества сосногорского технологического техникума. Я желаю вам всем здоровья, успехов в учебе", - обратилась к студентам директор СТТ, депутат Совета МР "Сосногорск" Ирина Ушакова.

В Гимназии при главе района первое сентября встретили не только линейкой, но и провели первые открытые уроки. Так, для ребят из 4 класса прошел урок безопасности. Школьникам рассказали о видах ЧС и пояснили главный алгоритм действий ребенка, в случае пожара или задымления.

Фото Сергея Ларионова