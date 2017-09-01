Старшеклассники Пыелдинской школы в День знаний почувствовали себя депутатами

1 сентября 2017 года, 19:20 | Сысольский
Фото Госсовета Коми

1 сентября председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева поздравила с началом нового учебного года учащихся школы в селе Пыелдино Сысольского района. В ней обучаются дети из всех близлежащих сел: Гагшора, Палауза и Бортома, всего 92 человека.

"Каждый день вы будете узнавать что-то новое, всесторонне развиваться, становиться лучше и добрее. Кто-то из вас сегодня впервые перешагнет порог школы, а для кого-то этот год в школе станет последним. Но ещё много-много раз в своей жизни все вы будете добрыми словами вспоминать свою родную школу и своих прекрасных учителей", – сказала Надежда Дорофеева.

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Спикер пожелала школьникам, чтобы в их дневниках были отличные оценки, а в сердцах – только добрые чувства.

Затем председатель заксобрания провела традиционный урок для старшеклассников, дав тем самым старт "Парламентской неделе", которая проходит в начале сентября. Она рассказала о работе Госсовета Коми, его роли в становлении государственности республики, о структуре законодательного органа власти Коми. Акцент был сделан на нашем общем доме – Республике Коми. Вместе со школьниками спикер говорила об интересных фактах, рассуждала, какой вклад каждый из нас может внести в развитие Коми края.

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Урок проходил в интерактивном формате, и школьники, разделившись на две команды, попробовали сами стать авторами законопроектов. Первая команда попробовала ответить на вопрос, как стимулировать молодежь вести здоровый образ жизни, а вторая – как сохранить чистоту в родном селе.

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Со своими задачами старшеклассники справились на "отлично". Они предложили отказаться от вредных привычек, заниматься спортом, озеленять территории, правильно утилизировать бытовые отходы, поддерживать чистоту и многое другое. Продумали они и меры стимулирования, предложив строить спортивные площадки, поощрять лучших спортсменов, устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора, проводить экологические уроки и субботники.

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"Ребята сегодня не только увидели, как рождаются законы, но и почувствовали себя в роли депутатов. Они поняли, что у каждого закона есть своя конкретная задача, а их принятию предшествует серьезный и кропотливый труд", – отметила Надежда Дорофеева.

Комиинформ

  Ключевые слова: школы, дети, праздник
  Рубрика: Политика
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