Депутаты считают необходимым учесть интересы бизнеса при реформировании рекламного рынка республики

1 сентября 2017 года, 20:13 |
Фото Госсовета Коми

Деятельность ГКУ "Коми реклама" стала основной темой заседания Президиума Государственного Совета Республики Коми, которое состоялось 31 августа.

Как напомнила председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева, в ноябре 2016 года был принят республиканский закон, предусматривающий передачу полномочий в сфере рекламы с муниципального на региональный уровень. Для реализации этих полномочий было создано новое государственное казенное учреждение Республики Коми "Коми реклама".

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Как отметила заместитель начальника управления массовых коммуникаций, информации и связи Администрации главы Республики Коми Кристина Майнина, основными задачами нового предприятия являются разработка нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность в сфере рекламы; проведение инвентаризации уже установленных и выявление незаконных рекламных конструкций; разработка схем размещения, а также выдача разрешений на установку рекламных конструкций.

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Так, на 1 января 2017 года в 10 муниципалитетах республики уже имеются утвержденные схемы размещения рекламных конструкций. При этом только 41 % конструкций, установленных согласно этим схемам, имеет действующие разрешение и договоры. По результатам работы, проведенной ГКУ "Коми реклама", была демонтирована 31 незаконная рекламная конструкция. Большинство из них расположено в столице республики. Еще одно важное направление, которым занимается учреждение – борьба с рекламой алкогольной продукции.

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Деятельность по борьбе с незаконной рекламой положительно оценивают граждане и представители муниципальных образований. По мнению главного архитектора Сыктывкара Владимира Рунга, создание специализированного учреждения и наведение порядка на рекламном рынке сыграло важную роль. Сыктывкар начал очищаться от визуального мусора, городская среда стала более комфортной.

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До конца года специалистам "Коми рекламы" предстоит разработать и утвердить территориальные схемы размещения рекламных конструкций в двух муниципалитетах – Сыктывкаре и Печоре. Однако у предпринимателей по этому поводу имеются серьезные опасения. Действующую схему в столице утвердили всего два года назад, контракты по ней были заключены на длительный срок и еще не успели стать рентабельными. С утверждением новой схемы более половины всех существующих в Сыктывкаре конструкций могут оказаться вне закона, а бизнес потеряет вложенные средства. Кроме того, на аукционы будут выставляться лоты, состоящие сразу из нескольких конструкций, что не позволит небольшим фирмам участвовать в торгах. Это, в свою очередь, негативно скажется на конкурентной среде.

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Также предприниматели высказали предложение, чтобы их активнее привлекали к обсуждению и разработке нормативно-правовых актов в области рекламы и новых схем размещения рекламных конструкций.

По мнению первого заместителя председателя Государственного Совета Республики Коми Александра Макаренко, "Коми рекламе" необходимо проводить работу более активно, а также учитывать в своей деятельности интересы малого и среднего бизнеса.

"Количество рекламных конструкций, включенных в один лот, целесообразно уменьшить, например, до трех, чтобы любое малое предприятие могло на этот рынок войти. Кроме того, в документах должны быть прописаны четкие нормативы установки конструкций", – подчеркнул депутат.

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В поддержку бизнеса высказались и другие народные избранники, а также депутат Государственной Думы России Иван Медведев.

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Председатель Комитета Государственного Совета Республики Коми по бюджет, налогам и экономической политике Степан Чураков предложил рассмотреть по итогам года работу ГКУ "Коми реклама".

Комиинформ

  Ключевые слова: Коми реклама
  Рубрика: Экономика
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