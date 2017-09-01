Депутаты считают необходимым учесть интересы бизнеса при реформировании рекламного рынка республики
Деятельность ГКУ "Коми реклама" стала основной темой заседания Президиума Государственного Совета Республики Коми, которое состоялось 31 августа.
Как напомнила председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева, в ноябре 2016 года был принят республиканский закон, предусматривающий передачу полномочий в сфере рекламы с муниципального на региональный уровень. Для реализации этих полномочий было создано новое государственное казенное учреждение Республики Коми "Коми реклама".
Как отметила заместитель начальника управления массовых коммуникаций, информации и связи Администрации главы Республики Коми Кристина Майнина, основными задачами нового предприятия являются разработка нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность в сфере рекламы; проведение инвентаризации уже установленных и выявление незаконных рекламных конструкций; разработка схем размещения, а также выдача разрешений на установку рекламных конструкций.
Так, на 1 января 2017 года в 10 муниципалитетах республики уже имеются утвержденные схемы размещения рекламных конструкций. При этом только 41 % конструкций, установленных согласно этим схемам, имеет действующие разрешение и договоры. По результатам работы, проведенной ГКУ "Коми реклама", была демонтирована 31 незаконная рекламная конструкция. Большинство из них расположено в столице республики. Еще одно важное направление, которым занимается учреждение – борьба с рекламой алкогольной продукции.
Деятельность по борьбе с незаконной рекламой положительно оценивают граждане и представители муниципальных образований. По мнению главного архитектора Сыктывкара Владимира Рунга, создание специализированного учреждения и наведение порядка на рекламном рынке сыграло важную роль. Сыктывкар начал очищаться от визуального мусора, городская среда стала более комфортной.
До конца года специалистам "Коми рекламы" предстоит разработать и утвердить территориальные схемы размещения рекламных конструкций в двух муниципалитетах – Сыктывкаре и Печоре. Однако у предпринимателей по этому поводу имеются серьезные опасения. Действующую схему в столице утвердили всего два года назад, контракты по ней были заключены на длительный срок и еще не успели стать рентабельными. С утверждением новой схемы более половины всех существующих в Сыктывкаре конструкций могут оказаться вне закона, а бизнес потеряет вложенные средства. Кроме того, на аукционы будут выставляться лоты, состоящие сразу из нескольких конструкций, что не позволит небольшим фирмам участвовать в торгах. Это, в свою очередь, негативно скажется на конкурентной среде.
Также предприниматели высказали предложение, чтобы их активнее привлекали к обсуждению и разработке нормативно-правовых актов в области рекламы и новых схем размещения рекламных конструкций.
По мнению первого заместителя председателя Государственного Совета Республики Коми Александра Макаренко, "Коми рекламе" необходимо проводить работу более активно, а также учитывать в своей деятельности интересы малого и среднего бизнеса.
"Количество рекламных конструкций, включенных в один лот, целесообразно уменьшить, например, до трех, чтобы любое малое предприятие могло на этот рынок войти. Кроме того, в документах должны быть прописаны четкие нормативы установки конструкций", – подчеркнул депутат.
В поддержку бизнеса высказались и другие народные избранники, а также депутат Государственной Думы России Иван Медведев.
Председатель Комитета Государственного Совета Республики Коми по бюджет, налогам и экономической политике Степан Чураков предложил рассмотреть по итогам года работу ГКУ "Коми реклама".
Комиинформ
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