В Коми разработан план по укреплению правопорядка в колониях и за их пределами

За 2016 год удельный вес рецидивов преступлений в регионе вырос на 7,4% (с 56,3% до 63,7%). Их количество растет из-за сложностей в решении бытовых проблем, с трудоустройством, их нежеланием становиться на путь исправления. При этом многие к моменту выхода на свободу утрачивают родственные и социальные связи, не имеют ни жилья, ни средств к существованию. Это способствует их социальной деградации и ведет к росту повторных преступлений.

Так как уже применяемых мер мало, в Коми была разработана и утверждена "дорожная карта" "Содействие в предупреждении повторных преступлений, укреплении правопорядка среди осужденных в исправительных учреждениях" на 2017-2020 годы.

Авторы документа считают, что дополнительные меры помогут осужденным преодолеть личностные деформации, поспособствуют их интеллектуальному, духовному и физическому развитию, правопослушному поведению и социальной адаптации после освобождения. Следовательно, должен снизиться и процент рецидивов (на 0,2% ежегодно).

Среди предлагаемых мер – превентивная работа с осужденными, которые еще отбывают свое наказание, но уже замышляют новое преступление; проведение в колониях информационно-просветительских и профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; обеспечение осужденных памятками по профилактике повторной преступности и оказанию социальной помощи; консультации психиатров-наркологов в рамках "школ подготовки к освобождению".

Чтобы реинтегрировать бывших осужденных в социум, предлагается предоставлять им информацию о вакансиях, способах получить социально-экономическую, педагогическую, правовую поддержку, оказывать все необходимые социальные услуги, в том числе срочные.

Органам исполнения наказаний предлагается наладить сотрудничество с предпринимателями, которые могут заказывать производство товаров или услуг в стенах исправительных учреждений. Планируется привлекать бывших осужденных к облагораживанию и уборке населенных пунктов. Документ предполагает и более тесное сотрудничество в общественными объединениями, которые могут способствовать социальной адаптации этой категории граждан.

Кроме того, будет актуализирована нормативная база, регулирующая взаимодействие субъектов профилактики правонарушений.