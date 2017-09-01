Глава Коми посоветовал студентам находить время на спорт

Глава Коми Сергей Гапликов посоветовал молодежи заниматься спортом не только для того, чтобы вести здоровый образ жизни, но и для развития лидерских качеств, упорства и целеустремленности.

Напомним, в день знаний руководитель региона в Сыктывкаре провел встречу с первокурсниками вузов. На площадке СГУ студенты расспрашивали гостя о секретах профессионального успеха, о том, как построить личную жизнь, а также о спорте.

Сергей Гапликов признался, что в детстве к плаванию в бассейне его приучила бабушка. Однако затем некоторое время пришлось провести в Сибири в силу специфики работы родителей.

"Когда удалось вернуться к привычному ритму жизни, в бассейн я пришел вновь, но мне посоветовали не просто плавание, а силовые виды. Я выбрал "лошадиный" - водное поло. Нагрузка колоссальная. Каждому из вас рекомендую выбрать один или несколько видов спорта по душе и обязательно на регулярной основе находить на это время", - сказал Сергей Гапликов.

По его словам, несмотря на то, что спортивной карьере он предпочел учебу, физическую и моральную закалку получил такую, которая приносит пользу по сей день. Он отметил, что именно спорт помогает развивать целеустремленность, лидерские качества, упорство в достижении целей и умение адекватно принимать поражение, не опуская рук, а продолжая двигаться к намеченному результату.

"Сейчас в силу рабочей занятости нет столько времени, сколько бы хотелось, на спорт. Но на велосипеде стараюсь периодически совершать прогулки", - добавил руководитель региона.