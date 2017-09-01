Из бюджета Коми выделят 1,6 миллиона рублей на развитие туризма

Местные бюджеты получат субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ развития туризма на 2017 год. Соответствующее постановление правительства уже официально опубликовано.

Субсидии в рамках софинансирования муниципальных программ из республиканского бюджета получат 15 муниципалитетов.

Самая большая сумма – у Корткеросского района, которому выделят 395 тысяч рублей. На втором месте – Сосногорск (более 300 тысяч рублей), на третьем – Сыктывкар (181,3 тысячи рублей).

Самую скромную поддержку ожидает Прилузский район – 25 тысяч рублей.