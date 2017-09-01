Из бюджета Коми выделят 1,6 миллиона рублей на развитие туризма
Местные бюджеты получат субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ развития туризма на 2017 год. Соответствующее постановление правительства уже официально опубликовано.
Субсидии в рамках софинансирования муниципальных программ из республиканского бюджета получат 15 муниципалитетов.
Самая большая сумма – у Корткеросского района, которому выделят 395 тысяч рублей. На втором месте – Сосногорск (более 300 тысяч рублей), на третьем – Сыктывкар (181,3 тысячи рублей).
Самую скромную поддержку ожидает Прилузский район – 25 тысяч рублей.
|
Муниципалитет
|
Объем финансирования, руб.
|
Сыктывкар
|
181 300
|
Инта
|
100 000
|
Усинск
|
100 000
|
Вуктыл
|
50 000
|
Ижемский район
|
41 000
|
Княжпогостский район
|
32 000
|
Корткеросский район
|
395 180
|
Прилузский район
|
25 000
|
Сосногорский район
|
300 670
|
Сыктывдинский район
|
50 050
|
Сысольский район
|
47 800
|
Троицко-Печорский район
|
108 000
|
Усть-Вымский район
|
60 000
|
Усть-Цилемский район
|
59 000
|
Удорский район
|
50 000
|
Итого
|
1 600 000
Елена Кабакова
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