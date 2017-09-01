Из бюджета Коми выделят 1,6 миллиона рублей на развитие туризма

1 сентября 2017 года, 17:15 |
Фото из архивов "Комиинформа"

Местные бюджеты получат субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ развития туризма на 2017 год. Соответствующее постановление правительства уже официально опубликовано.

Субсидии в рамках софинансирования муниципальных программ из республиканского бюджета получат 15 муниципалитетов.

Самая большая сумма – у Корткеросского района, которому выделят 395 тысяч рублей. На втором месте – Сосногорск (более 300 тысяч рублей), на третьем – Сыктывкар (181,3 тысячи рублей).

Самую скромную поддержку ожидает Прилузский район – 25 тысяч рублей.

Муниципалитет

Объем финансирования, руб.

Сыктывкар

181 300

Инта

100 000

Усинск

100 000

Вуктыл

50 000

Ижемский район

41 000

Княжпогостский район

32 000

Корткеросский район

395 180

Прилузский район

25 000

Сосногорский район

300 670

Сыктывдинский район

50 050

Сысольский район

47 800

Троицко-Печорский район

108 000

Усть-Вымский район

60 000

Усть-Цилемский район

59 000

Удорский район

50 000

Итого

1 600 000

Елена Кабакова

  Ключевые слова: туризм, субсидия, софинансирование, бюджет
  Рубрика: Общество
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