В поселке Подзь Койгородского района подростки надругались над могилами

1 сентября 2017 года, 17:36 | Корткеросский
Фото Ирины Чугаевой

В поселке Подзь Койгородского района подростки надругались над могилами.

Как сообщила "Комиинформу" глава сельского поселения "Подзь" Ирина Чугаева, в эту среду четверо подростков в возрасте от 10 до 12 лет надругались над могилами на местном погосте. От рук вандалов пострадало около полутора десятков погребений.

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"Кладбище находится на окраине поселения, поэтому жители ближайших к погосту домов своими глазами увидели, как малолетние вандалы разрушают надгробия, - рассказала она. – Они раскидали кресты, разбили вазы, посуду, портреты усопших, раскачали надгробия, а некоторые даже свалили с постаментов. Весь поселок гудит, как растревоженный улей. Пожилые не могут сдержать слез. Люди возмущены и требуют справедливого наказания для вандалов".

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По словам собеседницы агентства, местные жители в тот же день потребовали объяснений от родителей подростков. Те встали на защиту своих отпрысков, однако уже на следующее утро родители вместе со своими детьми отправились на кладбище приводить могилы в порядок.

Погребения, насколько возможно, были восстановлены, однако для полного восстановления некоторых надгробий, вырванных из постаментов, требуются существенные средства.

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На следующий день после инцидента с подростками провели беседу участковый и инспектор по делам несовершеннолетних. Очевидно, после происшествия, возмутившего все поселение, школьников поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.

"Что происходит с детьми - непонятно, то ли это интернет оказывает на них такое влияние, то ли это распущенность и элементарное отсутствие воспитания, - высказалась И. Чугаева. – Местные жители настроены очень решительно и намерены потребовать от родителей подростков возмещения материального ущерба. Такой поступок не должен оставаться без наказания".

Геня Джавршян

  Ключевые слова: подростки, подзь, могилы, вандализм
  Рубрика: Общество
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