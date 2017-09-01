В поселке Подзь Койгородского района подростки надругались над могилами.

Как сообщила "Комиинформу" глава сельского поселения "Подзь" Ирина Чугаева, в эту среду четверо подростков в возрасте от 10 до 12 лет надругались над могилами на местном погосте. От рук вандалов пострадало около полутора десятков погребений.

"Кладбище находится на окраине поселения, поэтому жители ближайших к погосту домов своими глазами увидели, как малолетние вандалы разрушают надгробия, - рассказала она. – Они раскидали кресты, разбили вазы, посуду, портреты усопших, раскачали надгробия, а некоторые даже свалили с постаментов. Весь поселок гудит, как растревоженный улей. Пожилые не могут сдержать слез. Люди возмущены и требуют справедливого наказания для вандалов".

По словам собеседницы агентства, местные жители в тот же день потребовали объяснений от родителей подростков. Те встали на защиту своих отпрысков, однако уже на следующее утро родители вместе со своими детьми отправились на кладбище приводить могилы в порядок.

Погребения, насколько возможно, были восстановлены, однако для полного восстановления некоторых надгробий, вырванных из постаментов, требуются существенные средства.

На следующий день после инцидента с подростками провели беседу участковый и инспектор по делам несовершеннолетних. Очевидно, после происшествия, возмутившего все поселение, школьников поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.

"Что происходит с детьми - непонятно, то ли это интернет оказывает на них такое влияние, то ли это распущенность и элементарное отсутствие воспитания, - высказалась И. Чугаева. – Местные жители настроены очень решительно и намерены потребовать от родителей подростков возмещения материального ущерба. Такой поступок не должен оставаться без наказания".