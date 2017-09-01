В 2018 году в Коми начнет работать новая программа благоустройства городов и сел

В республике начнет работать новая госпрограмма "Современная городская среда". Соответствующее постановление правительства уже опубликовано, но работать оно начнет с 1 января следующего года. Программа рассчитана на три года – с 2018-го по 2020-й.

В документе говорится, что вопросы благоустройства дворов и общественных территорий – зона ответственности органов местного самоуправления. Но в силу различных причин, в том числе финансовых проблем, они не всегда находятся в приоритете. Соответственно нет и комплексного подхода к развитию городской среды.

Анализ показал, что в большинстве городов и районов региона не ведут учет дворовых и общественных территорий. По предварительной оценке доля благоустроенных дворов не превышает 20%, а общественных территорий – 47%. Так как точных данных нет, в 2017 году планируется провести их инвентаризацию.

Уровень благоустроенности большинства дворов, скверов и парков не соответствует современным требованиям: асфальт изношен, не ведутся работы по озеленению территорий, не хватает парковочных мест и оборудованных детских и спортивных площадок. Кроме того, отсутствуют эффективные механизмы привлечения граждан и бизнеса к благоустройству: "Роль жителей на в большей степени сведена до пассивного потребления, их общественное участие заключается в публичных слушаниях и написании жалоб. Также граждан в большинстве районов вовлекают в благоустройство через субботники, экологические акции. И всего в семи муниципалитетах – в форме финансового участия".

До 2017 года работа в этом направлении велась точечно. Но в этом году в Коми началась реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". К ней в пяти муниципалитетах разработали программы формирования современной городской среды, включающие адреса дворов и общественных территорий, подлежащих благоустройству. Аналогичные программы разработают по новой программе.

"Рационально и качественно выстроенная городская или сельская среда с учетом мнения граждан и бизнеса позволит не только увеличить уровень благоустройства, но и снизить социальную напряженность: на освещенных улицах ниже уровень преступности, современные спортплощадки увеличивают долю населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости", - говорится в документе.

На программу за два года планируют направить 519 миллионов 794 тысячи рублей: 467 миллионов 814 тысяч рублей из республиканского бюджета, 131 миллион 647 тысяч – из федерального, 51 миллион 979 тысяч – из местных бюджетов. Объем финансирования будет ежегодно уточняться.