В Печорском районе завершается реализация трех народных проектов

В ходе рабочей поездки в Печорский район председатель Комитета Государственного Совета Республики по социальной политике Наталья Паншина, представляющая этот район в региональном парламенте, ознакомилась с ходом реализации народных инициатив, которые получили финансирование в рамках проекта "Народный бюджет", сообщает пресс-служба Госсовета Коми.

Для участия в проекте муниципалитетом в органы исполнительной власти было подано 14 заявок, пять из них прошли отбор и получили финансирование из республиканского бюджета.

Так, в поселке Чикшино подходят к концу работы по теплоизоляции стен дома культуры "Меридиан". Ранее стены не удерживали тепло внутри здания, поэтому там было холодно даже в отопительный сезон. Ремонт позволит поддерживать в помещении комфортную для посетителей температуру, а также дополнительно защитит основную стену здания от влаги и солнечного света.

В поселке Озерный появятся современные уличные тренажеры под навесом, они уже приобретены и доставлены, осталось только подготовить площадку и установить их.

В детском саду городского поселения Кожва проводятся работы по благоустройству территории: завезены 4 песочницы, очищены дорожки, начинается демонтаж и замена асфальтового покрытия. Руководство поселка привлекло к реализации этого проекта предпринимателей, что позволило расширить объем работ.

В то же время, два из пяти проектов находятся под угрозой срыва из-за нарушения сроков. Так, в Каджероме было запланировано обустроить территорию, не относящуюся к ведению ОАО "РЖД" и прилегающую к железнодорожной остановке 1736 КМ. Там должны быть установлены новый павильон, скамейки и светильники. По словам Натальи Паншиной, эта остановка пригодилась бы и рабочим, и школьникам, и жителям, которые трудятся в городе. Однако, как выяснила депутат, по состоянию на 1 сентября, исполнение выделенных району финансовых средств и реализация самого проекта находятся на нулевой стадии.

Есть риски и у проекта по строительству частного дома-музея "Коми изба в деревне Усть-Кожва". По словам Натальи Паншиной, его значение для населения деревни очень велико. "Коми изба должна стать культурным и социальным центром деревни, которого сейчас не хватает. Там планируется проводить праздничные мероприятия, сходы граждан, творческие вечера. Кроме того, строительство дома-музея позволит сохранить национальное и историческое наследие Усть-Кожвы, которая сыграла большую роль в становлении Печорского района", – отметила Наталья Паншина. В реализации этого проекта приняли активное участие жители, депутаты, а также местный предприниматель. В то же время, средства на его реализацию поступили в поселение только 30 августа, хотя из республиканского бюджета они были перечислены в установленные сроки.

"Реализация этого проекта вызывает опасения, а ведь люди так его ждали, у них горели глаза, они прикладывали собственные усилия", – подчеркнула депутат.

Подводя итоги рабочей поездки, Наталья Паншина акцентировала внимание на важности соблюдения администрацией Печорского района сроков сдачи объектов. "Все проекты должны быть завершены до 25 сентября 2017 года. При этом каждый из них имеет большое значение для жителей. Поэтому руководству муниципалитета необходимо мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы совместно с администрациями поселений и гражданами завершить все необходимые работы в срок", – подчеркнула депутат.