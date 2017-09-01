Минтруд Коми: "Решение о ликвидации реабилитационного центра для несовершеннолетних в Усть-Цилемском районе перенесено на поздний срок"

Окончательное решение вопроса о ликвидации ГУК РК "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усть-Цилемского района" перенесено на более поздний срок. Об этом на портале "Активный регион" сообщило Министерство труда, занятости и социального развития Коми, отвечая на вопросы жителей района о дальнейшей судьбе учреждения и его воспитанников.

Жители Усть-Цилемского района в своем сигнале рассказали, что учреждение в п.Синегорье, ранее носившее название "Социальный приют для детей и подростков" в течение 22 лет помогало семьям и детям, находящимся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации.За годы существования центра помощь была оказана 600 детям.

Учреждение рассчитано на десять мест, штатная численность работников – 18 человек.

"В Усть-Цилемском районе всегда были высокие показатели семейного неблагополучия из-за высокого уровня безработицы, пьянства родителей. По этим причинам учреждение всегда было заполнено, - говорится в сообщении.

В поселке Синегорье есть вся необходимая социальная инфраструктура: работает средняя школа, клуб, библиотека, ФАП. Все эти учреждения работают в тесном взаимодействии с реабилитационным центром. Синегорская школа, в которой обучаются воспитанники Центра, предоставляет все условия для успешной социально-педагогической реабилитации детей.

В результате большинство детей успешно осваивают школьную программу, получают возможность для дальнейшего обучения в родных школах, а выпускники – в средне-специальных и высших учебных заведениях.

Большой блок работы, которую осуществляет центр, направлен на то, чтобы вернуть несовершеннолетних воспитанников центра в родные семьи. Родителям предоставляется возможность неограниченного общения с детьми: они могут разговаривать с ними по телефону, навещать детей, знакомиться с условиями проживания.

"Но в марте 2017 года по нашему учреждению прошлась оптимизация. В июле 2017 года Минтруд республики опубликовал проект постановления правительства Коми, в котором говорится о ликвидации реабилитационных центров для несовершеннолетних в Усть-Цилемском и Ижемском районах, - говорится в сообщении.

В пояснительной записке названы причины. Закрытие учреждения в Усть-Цилемском районе предусмотрено планом мероприятий ("дорожной картой") "Повышения эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Коми (2016-2018 годы)", утвержденным распоряжением Правительства РК, в рамках работы по ликвидации зданий с низкой степенью огнестойкости, где круглосуточно пребывают люди".

Несмотря на то, что учреждение располагается в одноэтажном, деревянном, рубленном строении пятой степени огнестойкости, выполнен необходимый комплекс мероприятий противопожарной безопасности.

Фактов пожара на объекте не было. Надзорные органы регулярно осуществляют контроль над деятельностью учреждения. Согласно их заключениям, учреждение может функционировать и дальше.

При ликвидации учреждений в Усть-Цилемском и Ижемском районах Минтруд Коми в качестве альтернативы предлагает направлять детей в Ухтинский реабилитационный центр, который располагается в 400 км. от Усть-Цилемского района.

Предложенный вариант социальной реабилитации детей имеет массу негативных последствий, считают жители района. Среди них:

- полный отрыв от кровной семьи и невозможность общения детей с родителями, а значит утрата социальных связей;

- в связи с территориальной отдаленностью отсутствие возможности для Ухтинского реабилитационного центра работы с родителями воспитанников для создания условий по возвращению детей;

- невозможность оказания экстренной помощи детям, так как решение вопросов по доставке детей в Ухту будет занимать много времени.

Коллектив учреждения считает решение Минтруда Коми несправедливым. В марте 2017 года они обратились в общественную приемную главы Коми, а также к Уполномоченному по правам человека в Коми.

25 июля 2017 года состоялось открытое собрание жителей поселка Синегорье, на котором решение о ликвидации центра было признано преждевременным и нецелесообразным".

В опубликованном на портале ответе Минтруда Коми сказано, что учреждение, расположенное в деревянном здании 5-ой степени огнестойкости, представляет собой большую опасность как для воспитанников, так и сотрудников.

Располагаясь в поселке Синегорье (на противоположном берегу р. Печора от села Усть-Цильма), оно не обеспечивает полной доступности социальных услуг несовершеннолетним и их семьям в межсезонье, когда отсутствует возможность переправы через реку. По причине территориального расположения в учреждении длительное время вакантными остаются должности педагога-психолога и социального педагога; специалист по социальной работе является внешним совместителем, что не позволяет учреждению в полной мере осуществлять комплексную социальную реабилитацию несовершеннолетних.

На протяжении длительного времени ведомством велась работу по поиску подходящего помещения. Однако таких помещений в Усть-Цилемском районе найдено не было.

22 июня 2017 года состоялось заседание Комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о ликвидации организации соцобслуживания, по итогам которого было подготовлено заключение.

В случае принятия решения о ликвидации, Минтруд Коми обеспечит прием детей, нуждающихся в социальной реабилитации и проживающих на территории Усть-Цилемского района в ГКУ РК "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Ухты", присвоив ему статус межтерриториального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Кроме того, ведомством будет организована работа с родителями или законными представителями несовершеннолетних по месту жительства, а также деятельность по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия на территории Усть-Цилемского района силами отделения социальной помощи семье и детям ЦСЗН Усть-Цилемского района.

Окончательное решение вопроса о ликвидации Учреждения перенесено на более поздний срок. Одновременно министерство продолжает работу по подбору помещения. В частности, сейчас проводится оценка неиспользуемых площадей ГУП РК "Государственные аптеки Республики Коми" по адресу село Усть-Цильма, ул. Советская, д. 46а.

Дополнительно министерство проинформировало, что по поручению руководителя региона Общественная приемная главы Коми провела экспертный опрос по вопросу закрытия учреждения, в котором участвовали девять экспертов, проживающих в Усть-Цилемском районе.

Согласно результатам опроса, эксперты выразили негативное отношение к закрытию учреждения, но в то же время, отметили недостаток квалифицированных кадров, старое деревянное здание 5-го класса огнестойкости, не отвечающее требованиям безопасности, изоляцию учреждения от социокультурных учреждений, в которых нуждаются находящиеся на реабилитации дети, а также отсутствие в поселке Синегорье участкового уполномоченного полиции.