Более 14 млн рублей получат жители Усть-Цилемского района Коми в качестве компенсации последствий паводка

1 сентября 2017 года, 15:50 | Усть-Цилемский

Более 14 млн рублей получат жители Усть-Цилемского района Коми в качестве компенсации последствий паводка, сообщили в Комитете ГО и ЧС.

Так, на проведение восстановительных работ в жилом секторе, пострадавшем в результате весеннего половодья 2017 года, выплатят свыше 9 млн рублей. Кроме того, будет оказана единовременная материальная помощь гражданам, проживающим и зарегистрированным по месту жительства (месту пребывания) в подтопленных населённых пунктах Усть-Цилемского района, в отношении которых был введён режим "Чрезвычайная ситуация". Размер помощи на каждого пострадавшего от наводнения составит 7 тысяч рублей, всего поддержку получат 720 человек.

Еще более 508 тысяч рублей выделено на развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для пострадавших граждан в период паводковой ситуации.

Все выплаты будут произведены за счет средств резервного фонда Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми.

Напомним, подтопление населенных пунктов в Усть-Цилемском районе произошло в июне этого года. Режим чрезвычайной ситуации был введен в сёлах Усть-Цильма, Среднее Бугаево, Хабариха, Ёрмица, Окунев Нос и деревни Мыза, Верхнее Бугаево, Лёждуг, Крестовка.

Комиинформ

  Ключевые слова: Паводок
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

14:29 01.09.2017
Жителям 78-квартирного дома в Усогорске вручили ключи от квартир
12:37 01.09.2017
В Коми суд обязал руководство сельской школы выплатить педагогу компенсацию проезда к месту отдыха и обратно
17:14 28.08.2017
Прокуратура Ухты добилась обеспечения населения д.Лайково чистой питьевой водой


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

16:25
Силовики проверяют подозрительный пакет в одном из офисов Сбербанка
15:53
Минтруд Коми: "Решение о ликвидации реабилитационного центра для несовершеннолетних в Усть-Цилемском районе перенесено на поздний срок"
15:51
Более 14 млн рублей получат жители Усть-Цилемского района Коми в качестве компенсации последствий паводка
15:47
Сергей Гапликов поделился с молодежью секретами профессионального успеха
15:33
Уральские палеонтологи обнаружили кладбище пещерных медведей в верховьях реки Печора

Мы рядом
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
Настя. Детский церебральный паралич. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео