Более 14 млн рублей получат жители Усть-Цилемского района Коми в качестве компенсации последствий паводка, сообщили в Комитете ГО и ЧС.

Так, на проведение восстановительных работ в жилом секторе, пострадавшем в результате весеннего половодья 2017 года, выплатят свыше 9 млн рублей. Кроме того, будет оказана единовременная материальная помощь гражданам, проживающим и зарегистрированным по месту жительства (месту пребывания) в подтопленных населённых пунктах Усть-Цилемского района, в отношении которых был введён режим "Чрезвычайная ситуация". Размер помощи на каждого пострадавшего от наводнения составит 7 тысяч рублей, всего поддержку получат 720 человек.

Еще более 508 тысяч рублей выделено на развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для пострадавших граждан в период паводковой ситуации.

Все выплаты будут произведены за счет средств резервного фонда Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми.

Напомним, подтопление населенных пунктов в Усть-Цилемском районе произошло в июне этого года. Режим чрезвычайной ситуации был введен в сёлах Усть-Цильма, Среднее Бугаево, Хабариха, Ёрмица, Окунев Нос и деревни Мыза, Верхнее Бугаево, Лёждуг, Крестовка.