К длительному лишению свободы приговорен рецидивист из Инты за преступления против женщины

1 сентября 2017 года, 15:07 | Инта
Фото Антона Пархачёва

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 53-летнему жителю Инты. Он признан виновным в покушении на изнасилование женщины, совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера, соединенных с угрозой убийством (ч.3 ст.30, п."б" ч.2 ст.131 УК РФ; п."б" ч.2 ст.132 УК РФ), а также умышленном причинении ей тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.111 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в апреле 2017 года в квартире дома по улице Бабушкина после совместного распития спиртного фигурант попытался изнасиловать свою знакомую. С целью подавления воли он жестоко избил потерпевшую, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, угрожал ей убийством. Преступными действиями потерпевшей были причинены травма грудной клетки с переломом ребра, осложнившаяся пневмотораксом, закрытая черепно-мозговая травма, кровоподтеки, ссадины.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Комиинформ

  Рубрика: Происшествия
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