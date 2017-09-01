К длительному лишению свободы приговорен рецидивист из Инты за преступления против женщины

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 53-летнему жителю Инты. Он признан виновным в покушении на изнасилование женщины, совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера, соединенных с угрозой убийством (ч.3 ст.30, п."б" ч.2 ст.131 УК РФ; п."б" ч.2 ст.132 УК РФ), а также умышленном причинении ей тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.111 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в апреле 2017 года в квартире дома по улице Бабушкина после совместного распития спиртного фигурант попытался изнасиловать свою знакомую. С целью подавления воли он жестоко избил потерпевшую, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, угрожал ей убийством. Преступными действиями потерпевшей были причинены травма грудной клетки с переломом ребра, осложнившаяся пневмотораксом, закрытая черепно-мозговая травма, кровоподтеки, ссадины.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.