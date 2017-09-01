Жителям 78-квартирного дома в Усогорске вручили ключи от квартир

1 сентября 2017 года, 14:45 | Удорский
Фото администрации Удорского района

В поселке Усогорск Удорского района состоялась торжественная церемония вручения ключей новоселам.

Напомним, в рамках двух государственных программ был реконструирован 78-квартирный дом в п. Усогорск по ул. Советская, 27.

Администрация района приобрела 56 квартир, из них 46 квартир по программе переселения и 10 квартир для обеспечения детей-сирот жилыми помещениями.

"Идея реконструкции этого дома возникла еще в 2005 году, был большой проект, но тогда это осталось идеей. В прошлом году по инициативе главы РК Сергея Гапликова эта идея вошла в практику. Мы сделали экспертизу, получили одобрение. На сегодня с помощью компании Ленстрой, которая день и ночь работала, дом восстановлен. Я думаю мы будем продолжать и дальше жилищное строительство в Удорском районе. Я желаю всем жильцам этого дома счастья, успехов, процветания и уюта в новых квартирах"- отметил глава администрации района Николай Жилин.

После вручения жильцам ключей от квартир, хозяева отправились смотреть свое новое жилище. Некоторые из них переедут в него уже сегодня. В каждой квартире имеются счетчики на теплоснабжение, электроосвещение, горячее и холодное водоснабжение, установлены пластиковые окна, входная дверь металлическая, межкомнатные – деревянные, проведено асфальтирование придомовой территории и установлена детская площадка, сообщает администрация района.

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Напомним, дом в Усогорске по адресу Советская, 27 оставался незаселенным более 20 лет, с 1994 года, с тех пор, как район покинули болгары. Здание стояло без окон и дверей и выглядело удручающе.

Заняться реанимацией заброшенного дома властям Удоры предложил глава Коми Сергей Гапликов в январе 2016 года.

Комиинформ

  Ключевые слова: жилье, переселение
  Рубрика: Общество
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