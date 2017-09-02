В Усть-Вымском районе завершился сезон "Игр нашего двора"

2 сентября 2017 года, 9:15 | Усть-Вымский
Фото vk.com

Организатор проекта "Игры нашего двора" - "Центр детского и юношеского туризма" Микуни. На протяжении всего августа туристы играли с детворой в "Горелки", "Али-Баба", "Третий лишний", "Классики". А 31 августа в Микуни состоялось закрытие летнего сезона дворовых игр.

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"Мы научили детей многим играм, которые были популярны в прошлом веке, - рассказала педагог центра Ирина Ряпосова. – Прежде, чем выйти во дворы, мои воспитанники расспросили своих бабушек и дедушек, родителей о том, как играли они в детстве. К сожалению, игры советского прошлого становятся архаизмом, их заменили электронные "стрелялки" и "бродилки". Дети настолько углубляются в свои гаджеты, что теряют навыки общения между собой. Мы же решили освободить ребят из компьютерного плена и показать, как это здорово – играть".

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По мнению организаторов, дворовые игры – одна из самых малозатратных и увлекательных форм летнего отдыха.

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В планах туристического центра провести осенние, зимние и весенние сезоны "Игр нашего двора" и вовлечь в проект все населенные пункты района.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: туризм, досуг, детство
  Рубрика: Общество
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