Минсельхоз Коми: "Сельхозпредприятию "Заречье" необходимо пересмотреть подходы к организации производства"

Сельхозпредприятию ООО "Заречье" в селе Сизябск Ижемского района необходимо пересмотреть подходы к организации производства. Минсельхозпрод Коми озвучил свою позицию по отношению к неудовлетворительной финансовой деятельности сельхозпредприятия на портале "Активный регион", где жителями села был поставлен вопрос о проблемах "Заречья".

В своем обращении они рассказали, что сельхозпредприятие находится в тяжелом финансовом положении. "Заречье" разводит коров, производит и перерабатывает мясомолочную продукцию. "Предприятие, где работают 50 человек, содержит 150 голов коров и молодняка, - пояснили сельчане. - К сожалению, ферма и два телятника находятся в ветхом состоянии, необходимо построить новые помещения, однако средств на это нет. Директор ООО "Заречья" предлагает вернуть действовавшую ранее компенсацию части расходов по выплате районных коэффициентов и северных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях из республиканского бюджета. И тогда часть сэкономленных денег можно было бы пустить на восстановление коровника и телятника".

В опубликованном на портале ответе Минсельхозпрода Коми говорится, что указанная форма поддержки – компенсация части расходов по выплате районных коэффициентов и северных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предоставлялась в расчете на количество работников и не зависела от конечного результата деятельности организаций, объема производства продукции. В настоящее время она не соответствует основным приоритетам развития агропромышленного комплекса.

В условиях ограниченности бюджетных средств, для решения поставленной главой Коми С. Гапликовым задачи по увеличению уровня продовольственного самообеспечения, приоритеты ставятся в пользу увеличения объемов инвестиционной поддержки, направленной на наращивание объемов сельскохозяйственного производства. Кроме того, устанавливается прямая зависимость объемов господдержки от объемов производства сельхозпродукции.

ООО "Заречье" занимается разведением крупного рогатого скота молочных пород, имеет собственный цех по переработке молока. Поголовье крупного рогатого скота составляет 313 голов, из них коров – 150. Среднегодовая численность работников в 2016 году составила 44 человека.

ООО "Заречье", как и все сельскохозяйственные организации, может претендовать на все предусмотренные для такой категории субсидии в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в РК".

Согласно бухгалтерской отчетности общества, в 2016 году объем выручки составил 17,3 млн. рублей, объем прочих доходов, включая субсидии, – 8 млн. рублей, что составляет 46,0% от выручки (в среднем по Коми доля господдержки в выручке – 11,6%). При этом себестоимость проданной продукции составила 21,1 млн. рублей.

В 2016 году в ООО "Заречье" построена новая ферма на 208 голов крупного рогатого скота и молочный блок. В конце 2016 года коровы переведены из старого ветхого коровника в новый.

На реализацию проекта предоставлены субсидии в размере 27,3 млн. рублей, что возместило хозяйству 70% произведенных затрат. Местный бюджет Ижемского района выделил субсидии в размере 4,2 млн. рублей. В 2017 году на завершение строительно-монтажных работ в бюджете республики предусмотрено еще 1,8 млн. рублей.

За семь месяцев с начала года объем господдержки из федерального и регионального бюджетов составил 5,1 млн. рублей.

Результативность работы предприятия напрямую зависит от производственных показателей. Надой молока на одну корову в 2016 году составил 3 433 кг, что ниже среднего по республике на 20%. На предприятии ярко выражена сезонность производства. Основные объемы молока приходятся на лето, и часть сырья предприятие вынуждено перерабатывать в нерентабельное масло для последующего хранения, что приводит к замораживанию оборотных средств.

По мнению Министерства сельского хозяйства и продовольствия Коми, для улучшения финансового положения "Заречье" необходимо пересмотреть подходы к организации производства и направить усилия на повышение продуктивности животных, устранение фактора сезонности производства, совершенствование ассортиментной и сбытовой политики.